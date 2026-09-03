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Leonardo Castro e hincha de Santa Fe protagonizaron acalorada discusión tras el clásico

El futbolista fue encarado por un hincha cuando se disponía subirse al bus del equipo, pero se detuvo para responderle a este aficionado. Todo quedó en video.

Leonardo Castro e hincha de Santa Fe protagonizaron acalorada discusión.jpg
Leonardo Castro e hincha de Santa Fe protagonizaron acalorada discusión //
Foto: TikTok @elsantife
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 3 de sept, 2026

Por la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe se impuso 3-2 sobre Millonarios en una nueva edición del clásico capitalino. Los cardenales hicieron un gran partido y aprovecharon el desorden del cuadro albiazul que llegó a este compromiso sin técnico tras la salida del argentino Fabián Bustos.

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Pero parte del protagonismo se llevó una acalorada discusión que se terminó haciendo viral en redes sociales. Un hincha de Independiente Santa Fe encaró al delantero Leonardo Castro, de Millonarios, a las fueras del estadio El Campín y tuvieron un cruce de palabras frente al Esmad, que escoltaba la salida del equipo embajador.

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"Te quedaste con ganas, ¿no? Te quedaste con ganas de patear, ¿no? Ganó el más grande. ¿Pa' cuándo el torneo internacional? ¿Pa' cuándo el torneo internacional? ¿Pa cuándo?", le empieza a decir este hincha al delantero de Millonarios, a lo que él solo le responde: "¿Ganas de qué?".

En el video se ve cómo el Esmad y miembros de Millonarios evitan que Castro se acerque al hincha, que sigue gritándole y buscando que le responda, una actitud que muchos hinchas cardenales reprocharon por incitar a la violencia, que se aleja a la victoria que tuvo el equipo en lo deportivo.

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Por su parte, hinchas de Millonarios pidieron a Dimayor y clubes revisar el caso para que se tome un correctivo ante estas actitudes antideportivas contra los futbolistas, que, finalmente, incitan a la violencia en los estadios.

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Luego de este resultado, Santa Fe preparará su partido vs. Vasco de Gama en Copa Sudamericana y, por su parte, Millonarios se encuentra de cerrar a Alberto Gamero para que asuma el mando del equipo y retomar el reto de alcanzar la gran final en este semestre de la Liga BetPlay.

Esta victoria le dio un aire a Santa Fe en Liga para acercarse a los ocho primeros y poderse clasificar a los cuadrangulares.

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