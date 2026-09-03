Leonardo Castro e hincha de Santa Fe protagonizaron acalorada discusión tras el clásico

Por la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe se impuso 3-2 sobre Millonarios en una nueva edición del clásico capitalino. Los cardenales hicieron un gran partido y aprovecharon el desorden del cuadro albiazul que llegó a este compromiso sin técnico tras la salida del argentino Fabián Bustos.

Pero parte del protagonismo se llevó una acalorada discusión que se terminó haciendo viral en redes sociales. Un hincha de Independiente Santa Fe encaró al delantero Leonardo Castro, de Millonarios, a las fueras del estadio El Campín y tuvieron un cruce de palabras frente al Esmad, que escoltaba la salida del equipo embajador.

"Te quedaste con ganas, ¿no? Te quedaste con ganas de patear, ¿no? Ganó el más grande. ¿Pa' cuándo el torneo internacional? ¿Pa' cuándo el torneo internacional? ¿Pa cuándo?", le empieza a decir este hincha al delantero de Millonarios, a lo que él solo le responde: "¿Ganas de qué?".

En el video se ve cómo el Esmad y miembros de Millonarios evitan que Castro se acerque al hincha, que sigue gritándole y buscando que le responda, una actitud que muchos hinchas cardenales reprocharon por incitar a la violencia, que se aleja a la victoria que tuvo el equipo en lo deportivo.



Entonces el HIJO DE MIL PUTAS que dijo que Leo no haría nada ..

¿Anoche lo encaró a la salida y salió con esto ?

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAAJAJAJJAAJJAJAJAJAJAHAHAHAHAHAAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHAHAHAJAHAHA



Cogidoooooooooooo puto

Enorme Leo 💙🤍 pic.twitter.com/GNLw4liwyI — Fabian Ayala  (@FabiRockr) September 3, 2026

Por su parte, hinchas de Millonarios pidieron a Dimayor y clubes revisar el caso para que se tome un correctivo ante estas actitudes antideportivas contra los futbolistas, que, finalmente, incitan a la violencia en los estadios.

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Luego de este resultado, Santa Fe preparará su partido vs. Vasco de Gama en Copa Sudamericana y, por su parte, Millonarios se encuentra de cerrar a Alberto Gamero para que asuma el mando del equipo y retomar el reto de alcanzar la gran final en este semestre de la Liga BetPlay.

Esta victoria le dio un aire a Santa Fe en Liga para acercarse a los ocho primeros y poderse clasificar a los cuadrangulares.