EN VIVO | Santa Fe vs. Millonarios: online y gratis el clásico capitalino por Liga BetPlay

Bogotá vivirá una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay y adelantado por decisión de la Dimayor.

El compromiso tendrá una atención especial sobre Santa Fe, que llega motivado por el buen momento que atraviesa en la competición internacional y buscará trasladar ese rendimiento al campeonato colombiano.

Millonarios, por su parte, afrontará el clásico en medio de una situación particular, luego de confirmar la salida del técnico argentino Fabián Bustos a menos de 24 horas del compromiso. El conjunto embajador llegará sin un entrenador en propiedad, una circunstancia que el cuadro cardenal intentará aprovechar en El Campín.

Santa Fe vs. Millonarios HOY: vea aquí EN VIVO, gratis y online

Los aficionados de Santa Fe y Millonarios podrán seguir EN VIVO, online y gratis el clásico capitalino este miércoles 2 de septiembre a través del canal de YouTube de Blog Deportivo.



¿Quién ganará? Este es el pronostico

La historia reciente demuestra que un clásico suele equilibrar las diferencias y cualquier detalle puede definir el resultado. El pronóstico es un triunfo ajustado de Santa Fe por 2-1, aunque un empate también aparece como una posibilidad fuerte.

Santa Fe vs. Millonarios // Fotos: X @SantaFe @MillosFCoficial

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¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Millonarios?

El balón rodará a las 8:25 p. m. de Colombia este miércoles 2 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Estos son los horarios para seguir el clásico en otros países:



Colombia, Perú y Ecuador: 8:25 p. m.

8:25 p. m. México: 7:25 p. m.

7:25 p. m. Venezuela y Bolivia: 9:25 p. m.

9:25 p. m. Estados Unidos (Miami y Nueva York): 9:25 p. m.

9:25 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:25 p. m.

10:25 p. m. España: 3:25 a. m. del jueves 3 de septiembre.

Posibles alineaciones de Santa Fe vs. Millonarios