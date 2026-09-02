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EN VIVO | Santa Fe vs. Millonarios: online y gratis el clásico capitalino por Liga BetPlay

Los cardenales buscan sumar tres puntos que los acerquen a los cuadrangulares, mientras que Millonarios espera sorprender sin técnico al mando.

Santa Fe vs. Millonarios.jpg
Santa Fe vs. Millonarios //
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 2 de sept, 2026

Bogotá vivirá una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay y adelantado por decisión de la Dimayor.

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El compromiso tendrá una atención especial sobre Santa Fe, que llega motivado por el buen momento que atraviesa en la competición internacional y buscará trasladar ese rendimiento al campeonato colombiano.

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Millonarios, por su parte, afrontará el clásico en medio de una situación particular, luego de confirmar la salida del técnico argentino Fabián Bustos a menos de 24 horas del compromiso. El conjunto embajador llegará sin un entrenador en propiedad, una circunstancia que el cuadro cardenal intentará aprovechar en El Campín.

Santa Fe vs. Millonarios HOY: vea aquí EN VIVO, gratis y online

Los aficionados de Santa Fe y Millonarios podrán seguir EN VIVO, online y gratis el clásico capitalino este miércoles 2 de septiembre a través del canal de YouTube de Blog Deportivo.

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¿Quién ganará? Este es el pronostico

La historia reciente demuestra que un clásico suele equilibrar las diferencias y cualquier detalle puede definir el resultado. El pronóstico es un triunfo ajustado de Santa Fe por 2-1, aunque un empate también aparece como una posibilidad fuerte.

Santa Fe vs. Millonarios (1).jpg
Santa Fe vs. Millonarios //
Fotos: X @SantaFe @MillosFCoficial

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¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Millonarios?

El balón rodará a las 8:25 p. m. de Colombia este miércoles 2 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Estos son los horarios para seguir el clásico en otros países:

  • Colombia, Perú y Ecuador: 8:25 p. m.
  • México: 7:25 p. m.
  • Venezuela y Bolivia: 9:25 p. m.
  • Estados Unidos (Miami y Nueva York): 9:25 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10:25 p. m.
  • España: 3:25 a. m. del jueves 3 de septiembre.

Posibles alineaciones de Santa Fe vs. Millonarios

  • Santa Fe: Wéimar Asprilla; Mateo Puerta, Emmanuel Olivera, Iván Scarpeta, Crhistian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Jáder Obrian, Maximiliano Lovera, Nahuel Bustos y Hugo Rodallega.
  • Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Daniel Ruiz, Leonai Souza; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra.
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