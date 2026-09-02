La insólita molestia de árbitros VAR por no salir en TV durante partido

Una insólita situación habría protagonizado un equipo arbitral del fútbol colombiano, cuyos integrantes se habrían molestado con la producción de televisión de un partido porque no habrían aparecido en pantalla en el momento que esperaban.

La situación fue revelada por Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, generando cuestionamientos, pues, según manifestó, los árbitros VAR deberían estar concentrados en sus decisiones y en el desarrollo del encuentro, no en la manera en que son mostrados por las cámaras.

De acuerdo con Hernández, la molestia estaría relacionada con que las cámaras no hicieron una toma de los árbitros cuando estos querían aparecer en la transmisión.

Por ahora, no se conocen los nombres de los integrantes de este VAR ni el partido en el que esta insólita situación se habría presentado en el fútbol colombiano.



Andamios y plataformas, otro problema para mejorar el VAR

Por otro lado, hay una situación que viene complicando la tarea del VAR en los estadios del país. La ubicación y ángulos de las cámaras no ofrecen las condiciones ideales para realizar algunas revisiones, especialmente aquellas que requieren trazar líneas



Una de las alternativas que se ha planteado es la instalación de plataformas o estructuras elevadas en algunos estadios para ubicar las cámaras en una posición más centralizada. Esta solución ya se habría utilizado recientemente en el estadio de Techo durante un campeonato femenino, precisamente para conseguir una perspectiva más adecuada del terreno de juego y facilitar las decisiones del VAR.

El problema es que implementar estas estructuras no resulta sencillo para todos los escenarios. En estadios de menor capacidad, como el Romelio Martínez, la instalación de un andamio o una plataforma puede implicar costos adicionales y, además, la necesidad de retirar algunas sillas para disponer del espacio requerido. Esto representaría una reducción en el aforo disponible y, por eso mismo, esas entradas no podrían venderse.

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Así que los equipos y la Dimayor deberán seguir evaluando cuál es la mejor alternativa para brindar mejores condiciones para el funcionamiento correcto del VAR en el FPC.