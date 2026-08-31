Precios y boletas de Santa Fe vs. Millonarios: así puede comprar su entrada al clásico

Bogotá está lista para una nueva edición del clásico capitalino entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la fecha 16 de la Liga BetPlay (duelo adelantado por Dimayor). En donde el cardenal espera un estadio totalmente rojo para buscar la victoria ante su máximo rival.

Pero más allá del gran momento de Santa Fe tras eliminar a River Plate en la Copa Sudamericana, los cardenales sí necesitan esta victoria para volver a meterse en la pelea local, pues ocupan la decimotercera casilla con solo 6 unidades en cinco partidos disputados hasta el momento.

Precios y boletas Santa Fe vs. Millonarios: ¿dónde comprar?

Los hinchas interesados en asistir al estadio lo podrán hacer a través de TuBoleta, tiquetera oficial del cuadro cardenal, teniendo en cuenta que la tribuna lateral sur se encuentra suspendida tras los desmandes vs. América de Cali.

“Informamos a los abonados de la tribuna lateral sur que, debido a la sanción impuesta por la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el fútbol de Bogotá, se hará la devolución del dinero correspondiente al partido del miércoles 2 de septiembre ante Millonarios, en adelanto de la fecha 16 de la Liga”, informó el club.



Estos son los precios



Occidental Platea Alta: $215.040

$215.040 Occidental Platea Baja: $215.040

$215.040 Occidental Preferencial: $215.040

$215.040 Occidental General: $168.000

$168.000 Oriental Platea: $123.200

$123.200 Oriental Preferencial: $123.200

$123.200 Oriental General: $112.000

Santa Fe vs. Millonarios // Fotos: X @SantaFe @MillosFCoficial

Hora y dónde Santa Fe vs. Millonarios por la Liga BetPlay

El duelo entre cardenales y embajadores se disputará el próximo miércoles, 2 de septiembre, a partir de las 8:25 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El duelo será transmitido por Win Sports, como habitualmente se viene haciendo.

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Posibles alineaciones de Santa Fe y Millonarios