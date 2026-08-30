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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras la jornada 8: América de Cali sigue líder

Liga BetPlay 2026-II: América de Cali sigue líder, Nacional goleó a Alianza y Medellín ganó a Llaneros en una fecha marcada por disturbios en Palmaseca.

América de Cali.
América de Cali. Foto @AmericadeCali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Finalizó la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II con varios resultados que modificaron el panorama de la clasificación. América de Cali conservó el liderato después de empatar 2-2 contra Jaguares en Montería, mientras que Atlético Nacional protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse 5-1 a Alianza en Valledupar.

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La jornada también tuvo como protagonista al Deportivo Cali, aunque no precisamente por lo ocurrido dentro del campo. El partido ante Atlético Bucaramanga terminó 1-1 en Palmaseca y estuvo marcado por la invasión de cancha de las barras bravas del conjunto azucarero, situación que obligó al árbitro central a dar por finalizado el encuentro cuando transcurrían 89 minutos.

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América de Cali abrió la jornada el sábado en Montería. El conjunto dirigido por el equipo que ocupa el primer lugar consiguió rescatar un empate sobre el final frente a Jaguares y llegó a 17 puntos en siete partidos disputados, resultado que le permitió mantenerse en la cima del campeonato.

¿Qué equipos se destacaron en la fecha 8?

Atlético Nacional fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El equipo antioqueño goleó 5-1 a Alianza en Valledupar, resultado que le permitió sumar una importante victoria en su camino dentro del campeonato.

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Independiente Medellín también consiguió los tres puntos. El conjunto dirigido por Amaranto Perea y Juan Fernando Quintero derrotó 2-1 a Llaneros en el estadio Atanasio Girardot y afianzó su presencia en los primeros lugares de la tabla.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 8

  1. América — 7 partidos — 17 puntos
  2. Atlético Nacional — 5 partidos — 12 puntos
  3. Medellín — 5 partidos — 12 puntos
  4. Millonarios — 6 partidos — 11 puntos
  5. Llaneros — 7 partidos — 11 puntos
  6. Tolima — 5 partidos — 10 puntos
  7. Bucaramanga — 6 partidos — 10 puntos
  8. Águilas Doradas — 5 partidos — 9 puntos
  9. Deportivo Cali — 6 partidos — 8 puntos
  10. Cúcuta — 6 partidos — 8 puntos
  11. Internacional — 7 partidos — 7 puntos
  12. Once Caldas — 5 partidos — 6 puntos
  13. Santa Fe — 5 partidos — 6 puntos
  14. Fortaleza — 6 partidos — 6 puntos
  15. Jaguares — 6 partidos — 5 puntos
  16. Deportivo Pereira — 3 partidos — 2 puntos
  17. Junior — 5 partidos — 2 puntos
  18. Alianza — 6 partidos — 2 puntos
  19. Boyacá Chicó — 5 partidos — 2 puntos
  20. Pasto — 6 partidos — 1 punto
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