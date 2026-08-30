Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras la jornada 8: América de Cali sigue líder

Finalizó la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II con varios resultados que modificaron el panorama de la clasificación. América de Cali conservó el liderato después de empatar 2-2 contra Jaguares en Montería, mientras que Atlético Nacional protagonizó una de las goleadas de la jornada al imponerse 5-1 a Alianza en Valledupar.

La jornada también tuvo como protagonista al Deportivo Cali, aunque no precisamente por lo ocurrido dentro del campo. El partido ante Atlético Bucaramanga terminó 1-1 en Palmaseca y estuvo marcado por la invasión de cancha de las barras bravas del conjunto azucarero, situación que obligó al árbitro central a dar por finalizado el encuentro cuando transcurrían 89 minutos.

América de Cali abrió la jornada el sábado en Montería. El conjunto dirigido por el equipo que ocupa el primer lugar consiguió rescatar un empate sobre el final frente a Jaguares y llegó a 17 puntos en siete partidos disputados, resultado que le permitió mantenerse en la cima del campeonato.

¿Qué equipos se destacaron en la fecha 8?

Atlético Nacional fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. El equipo antioqueño goleó 5-1 a Alianza en Valledupar, resultado que le permitió sumar una importante victoria en su camino dentro del campeonato.

Independiente Medellín también consiguió los tres puntos. El conjunto dirigido por Amaranto Perea y Juan Fernando Quintero derrotó 2-1 a Llaneros en el estadio Atanasio Girardot y afianzó su presencia en los primeros lugares de la tabla.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 8