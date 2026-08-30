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Liga BetPlay 2026-II: Millonarios vs. Inter de Bogotá EN VIVO hoy, online y gratis por la fecha 8

Millonarios se enfrenta en el estadio Nemesio Camacho El Campín a Internacional de Bogotá por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II.

Millonarios vs. Inter de Bogotá.
Millonarios vs. Inter de Bogotá. Fotos @MillosFCoficial y @InterBogOficial
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ago, 2026

Millonarios sale a la cancha de El Campín con el objetivo de alcanzar la segunda plaza en la Liga. El onceno bogotano tiene 10 puntos en cinco fechas y, de ganar, superaría a Atlético Nacional, que es segundo con 12 puntos. Los dirigidos por Fabián Bustos son séptimos en la reclasificación general y necesitan seguir sumando de a tres con el objetivo de asegurar un torneo internacional el próximo año.

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Inter, por su parte, debe seguir sumando con el objetivo de escapar de los puestos del descenso, donde marcha en la casilla 16, por encima de Boyacá Chicó y Jaguares, los dos equipos que estarían descendiendo, y por encima de Cúcuta y Alianza.

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Millonarios vs. Inter de Bogotá: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

Desde las 5:45 de la tarde de este 30 de agosto de 2026 comenzará a rodar la pelota en el coloso de la 57 por la fecha 8.

Embajadores y Cóndores podrán vivir este partido online y gratis con el equipo de Blog Deportivo, que, en su señal online, tendrá todas las emociones de este partido.

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Posibles alineaciones

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Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra; Daniel Ruíz y Leonardeo Castro.

Internacional de Bogotá: Faríñez; Castro, Vivas, Rodas; Julio, Vásquez, Victoria, Gómez; Dájome, Sanguinetti; Duarte.

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