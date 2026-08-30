Liga BetPlay 2026-II: Millonarios vs. Inter de Bogotá EN VIVO hoy, online y gratis por la fecha 8

Millonarios sale a la cancha de El Campín con el objetivo de alcanzar la segunda plaza en la Liga. El onceno bogotano tiene 10 puntos en cinco fechas y, de ganar, superaría a Atlético Nacional, que es segundo con 12 puntos. Los dirigidos por Fabián Bustos son séptimos en la reclasificación general y necesitan seguir sumando de a tres con el objetivo de asegurar un torneo internacional el próximo año.

Inter, por su parte, debe seguir sumando con el objetivo de escapar de los puestos del descenso, donde marcha en la casilla 16, por encima de Boyacá Chicó y Jaguares, los dos equipos que estarían descendiendo, y por encima de Cúcuta y Alianza.

Millonarios vs. Inter de Bogotá: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

Desde las 5:45 de la tarde de este 30 de agosto de 2026 comenzará a rodar la pelota en el coloso de la 57 por la fecha 8.



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Posibles alineaciones

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Millonarios: Javier Burrai; Jhomier Guerrero, Sergio Mosquera, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Francisco Chaverra; Daniel Ruíz y Leonardeo Castro.

Internacional de Bogotá: Faríñez; Castro, Vivas, Rodas; Julio, Vásquez, Victoria, Gómez; Dájome, Sanguinetti; Duarte.