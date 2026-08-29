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Alianza vs. Atlético Nacional EN VIVO HOY, online y gratis por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II

Alianza Valledupar recibe en el estadio Armando Maestre Pavajeau a Atlético Nacional por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II, en un partido en el que ambos equipos llegan con objetivos diferentes.

Atlético Nacional.
Atlético Nacional. Foto cortesía @nacionaloficial
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

El verde paisa visita a Alianza con el objetivo de encarrilar su tercera victoria consecutiva en Liga. Los dirigidos por Lucas González buscan acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones en un semestre en el que el equipo antioqueño no tendrá participación internacional y buscará quedarse con el título del segundo semestre.

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Nacional parte como uno de los principales favoritos para luchar por la estrella de Navidad y afronta este compromiso con la intención de mantener su buen momento en el campeonato.

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Por su parte, Alianza Valledupar buscará conseguir su primera victoria en Liga y sumar puntos importantes para alejarse de la zona baja de la tabla del descenso.

El conjunto vallenato aparece en la casilla 17 de la tabla del descenso, con 110 puntos y un promedio de 1,078. Por encima se encuentran Cúcuta, Jaguares y Boyacá Chicó, equipos que también luchan por mantenerse alejados de las últimas posiciones.

Alianza vs. Atlético Nacional: vea aquí EN VIVO este partido

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Desde las 8:30 de la noche de este sábado 29 de agosto de 2026 comenzará a rodar la pelota en Valledupar por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II.

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Aliancistas y verdolagas podrán vivir este partido online y gratis con el equipo de Blog Deportivo, que, en su señal online, tendrá todas las emociones de este duelo del campeonato colombiano.

Alineaciones Alianza Valledupar y Atlético Nacional

 

Alianza Valledupar: Wallens; Rosales, Figueroa, Viveros, Lasso; Alba, Meza; Pardo, Fernández, Muñoz; Vergara.

Atlético Nacional: Armani; Perlaza, Parra, Tesillo, Velásquez; Marín, Cardona; Moreno, Rengifo, Sarmiento; Morelos.

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