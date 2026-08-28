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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Pereira anunció sede para partidos ante Medellín y Millonarios; espera autorización

Deportivo Pereira anunció sede para partidos ante Medellín y Millonarios; espera autorización

La decisión, que impactará las fechas 5 y 6 de la Liga para el equipo 'matecaña', se produce luego de las afectaciones registradas en Cali y Palmira por el terremoto.

Deportivo Pereira.jpg
Pereira
X: @DeporPereiraFC
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El Deportivo Pereira anunció que el estadio Palmaseca, en Palmira, sería la sede de sus próximos partidos como local ante Independiente Medellín y Millonarios, mientras espera la autorización correspondiente de la Dimayor.

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El conjunto risaraldense confirmó que el Deportivo Cali puso a disposición su estadio para recibir ambos compromisos, programados para los días 3 y 6 de septiembre, respectivamente, en el marco de la competencia.

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La decisión se produce luego de las afectaciones registradas en Cali y Palmira por el terremoto, situación que llevó a las autoridades y organismos de socorro a mantener labores prioritarias en diferentes sectores de ambas ciudades.

Deportivo Pereira destacó el gesto del Deportivo Cali y calificó la disposición del conjunto azucarero como una muestra de solidaridad y hermandad entre instituciones en medio de las circunstancias que atraviesa la región.

Sin embargo, la utilización del estadio Palmaseca todavía está sujeta a la autorización de la Dimayor. El club matecaña espera recibir el aval para disputar allí sus encuentros ante Medellín y Millonarios.

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Además, el Deportivo Pereira informó que los dos partidos se jugarán a puerta cerrada, como medida preventiva para garantizar el normal desarrollo de los compromisos y evitar situaciones que puedan afectar la seguridad.

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El club también explicó que esta determinación tiene en cuenta las labores que continúan realizando los organismos de socorro y seguridad en Cali y Palmira tras la emergencia ocasionada por el terremoto.

Finalmente, el Deportivo Pereira reiteró su agradecimiento al Deportivo Cali por facilitar el estadio Palmaseca y resaltó que, en momentos difíciles, el fútbol puede convertirse en un espacio de unión, fraternidad y solidaridad.

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