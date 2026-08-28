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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Excampeón del FPC se sumó a socorristas que buscan apagar el fuego en el Tolima

Excampeón del FPC se sumó a socorristas que buscan apagar el fuego en el Tolima

El departamento del Tolima sigue en alerta ante los diversos incendios forestales que han producido en los últimos días y se van sumando nuevas ayudas.

Excampeón del FPC se sumó a socorristas que buscan apagar el fuego en el Tolima.jpg
Excampeón del FPC se sumó a socorristas que buscan apagar el fuego en el Tolima //
Fotos: AFP / X @MaicolMed15
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 28 de ago, 2026

Frente a la emergencia que atraviesa el departamento del Tolima por lo incendios forestales en varios municipios, cada día se suman diversas ayudas para intentar a ayudar a mitigar la situación. Ahora, uno de los que se sumó al grupo de socorristas que busca apagar las llamas fue Maicol Medina, futbolista que fue campeón con Pereira en 2022.

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El oriundo de El Espinal (Tolima), en diálogo con Gol Caracol, aseguró que sintió la responsabilidad de no dejar solo a su departamento y, muchos menos, a sus familiares que se han visto afectados por esta tensa situación en la región, por eso y sin dudarlo, tomó la decisión de ir a la región para ayudar con sus propias manos.

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"Mi compromiso nació desde el primer momento en que vi la emergencia de cerca; no me podía quedar cruzado de brazos sabiendo lo que nuestra tierra y nuestra gente estaban sufriendo. Me involucré estando allí en el terreno, ayudando directamente a apagar las llamas junto a los demás héroes que le ponen el pecho a la situación. Pero entendí que la lucha no es solo contra el fuego, sino también de resistencia. Por eso, con el mismo corazón, organicé y ayudé a llevar hidratación, alimentos y provisiones a todos los bomberos, brigadistas,voluntarios y campesinos que estaban dejándolo todo en la línea de fuego", dijo.

Incendios en Tolima.
Incendios en Tolima.
Suministrada.

Pero aseguró que pese a los intentos de la comunidad de apagar las llamas, se necesita de la ayuda de especialistas y, por supuesto, del Gobierno nacional. Dijo Maicol Medina que, aunque se apaguen las llamas, los problemas para las personas de la zona serán más allá de eso, pues luego viene el proceso de la recuperación de tierras y muchos viven de eso, por ende, quedarían sin sus fuentes de ingreso.

La situación ha sido sumamente crítica para nosotros y para toda la comunidad de la región. La casa de mi familia está ubicada en Chicoral, justo al lado de la Escuela Nacional de Operaciones Especiales de la Policía (Cenop), "una zona que se ha convertido en un punto focal de la emergencia. Hemos estado gravemente golpeados y en máxima alerta porque las conflagraciones han avanzado sin tregua por los corredores que conectan San Luis y Chicoral. El fuego ha bajado con fuerza desde sectores como el cerro del Indio, poniendo en riesgo no solo los terrenos productivos, sino también el ganado de la zona y las viviendas", puntualizó.

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