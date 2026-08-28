Boris Johnson visitó Colombia y dejó claro cuál es su equipo favorito del FPC

Hasta el 6 de septiembre de 2022, Boris Johnson fue el primer ministro del Reino Unido en medio de polémicas y enfrentando antes problemáticas como el COVID-19. Desde entonces, el exdirigentes se ha dedicado a disfrutar su tiempo libre y a viajar por el mundo.

Pese que Inglaterra sus hijos son seguidores del Newcastle United, a lo largo de su vida ha manifestado que nunca ha tenido un equipo más allá de la selección de Inglaterra, pero sí le gusta ver partidos, incluso, cuando fue alcalde de Londres le mostró su apoyo a Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham y Crystal Palace, pero por temas políticos.

Sin embargo, a través de redes sociales, se conoció que Boris Johnson estuvo de visita por Colombia y aprovechó para ir a un sitio que, por su cuenta, quería conocer: la sede de Atlético Nacional, club por el cual mostró afinidad especial para ir hasta Guarne a conocer más a fondo de la institución.

Boris Johnson con la camiseta de Nacional // Foto: Atlético Nacional

"El ex primer ministro del Reino Unido conoció la sede del más veces campeón de Colombia Atlético Nacional, un lugar que sigue cautivando a quienes la visitan. Johnson recorrió nuestra casa verdolaga en Guarne - Antioquia, esa que guarda la historia, la pasión y la identidad de nuestra hinchada. No se fue sin ponerse la camiseta y chutar el balón, dejándose contagiar por un ratico de esa pasión verde. Una vez más, queda claro: quien nos visita, se lleva un pedazo de Nacional en el corazón", indicó el club verdolaga sobre la visita.



Por supuesto, este invitado de 'lujo' llamó la atención de los hinchas verdolagas que bromearon con que "ficharan a Kane" o "trajera a Tuchel", entre otros comentarios. Pero, según versiones, la visita también se habría dado por invitación directa de José Antonio Ardila, dueño del club, quien habría invitado a Johnson por una amistad que formaron años atrás.