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Aumentan los incendios forestales: Tolima concentra la mayoría de las emergencias

Colombia registra 18 incendios activos y dos controlados en cuatro departamentos. Tolima concentra diez de las emergencias, mientras Nariño reporta cinco y Cundinamarca dos.

Trabajos para combatir incendios.
Trabajos para combatir incendios.
Suministrada.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Los incendios forestales continúan afectando varias regiones del país. De acuerdo con el más reciente reporte de la UNGRD, se registran 18 incendios activos y dos controlados.

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Tolima concentra la mayor cantidad de emergencias, con 10 incendios activos en municipios como Suárez, San Luis, Armero, Coello, Guamo, Ambalema, Ataco, Lérida, Rovira y Purificación.

Incendios en Tolima.
Incendios en Tolima. Foto cortesía.

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Le sigue Nariño, con cinco incendios activos, mientras que Cundinamarca registra dos y Valle del Cauca uno, ubicado en El Cerrito, en el corregimiento de Tenerife. En total, son cuatro departamentos los que actualmente concentran los incendios activos.

Además, hay dos incendios controlados: uno en Policarpa, Nariño, y otro en Venadillo, Tolima.

En Tolima se mantiene un importante despliegue de capacidades para atender la emergencia. En Coello se realizan operaciones aéreas con aeronaves de la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército y la Gobernación del Tolima. En tierra participan Bomberos, UNGRD, Policía Nacional, Gobernación del Tolima, FAC, BIADE, Defensa Civil y otras entidades.

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