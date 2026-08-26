“Manos criminales” bajo la lupa de las autoridades por nuevos focos de incendio en Tolima

Un galón con residuos de gasolina hallado en Carmen de Apicalá y un foco aislado detectado en Coello fortalecen la hipótesis de que algunos incendios forestales en el departamento no serían accidentales. Las autoridades ya adelantan las respectivas investigaciones.

La hipótesis de “manos criminales” detrás de algunos de los incendios forestales que han golpeado al Tolima cobra fuerza luego de dos hallazgos realizados por organismos de socorro en Carmen de Apicalá y Coello.

El primer caso fue reportado en Carmen de Apicalá, donde los Bomberos Voluntarios encontraron un recipiente con residuos de lo que sería gasolina, en una zona boscosa ubicada en inmediaciones del denominado Parque del Agua, cerca del casco urbano.

El secretario de Gobierno de Carmen de Apicalá, Johan Jair Cabezas Gutiérrez, confirmó en diálogo con Blu Radio que el recipiente fue encontrado después de que los bomberos atendieran un incendio que se había iniciado en el sector.



De acuerdo con el funcionario, el recipiente estaba destapado y todavía contenía residuos de combustible. La situación llevó a las autoridades locales a poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales.

Cabezas Gutiérrez explicó que, tras la emergencia, la Alcaldía presentó las denuncias correspondientes para establecer quién estaría detrás de este hecho, mientras se solicitó un mayor acompañamiento de la Policía Nacional en las zonas boscosas del municipio.

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El funcionario también señaló que la reacción de los bomberos fue determinante para evitar que este nuevo foco pudiera extenderse.

La situación genera especial preocupación porque Carmen de Apicalá enfrenta actualmente dos incendios de grandes proporciones en el Cerro de Las Mercedes, uno localizado en la vereda Misiones y otro en la vereda Mortiño.

Otro foco que genera sospechas en Coello

A este hallazgo se suma una situación detectada por organismos de socorro en la vereda Chagualá, en jurisdicción de Coello.

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El director de la Defensa Civil en el Tolima, mayor Luis Fernando Vélez Soto, relató que durante las labores de vigilancia realizadas por voluntarios y brigadistas forestales se identificó un pequeño foco que llamó la atención de los equipos de emergencia.

Según explicó, el punto donde se estaba generando el fuego no tenía continuidad con el incendio principal. Entre la zona que ya había sido afectada por las llamas y el nuevo foco existía vegetación natural que permanecía intacta.

Vélez Soto explicó que dos cuadrillas fueron enviadas al lugar y encontraron que el fuego se estaba iniciando en un punto diferente al área que ya había sido consumida.

Para el director de la Defensa Civil, esta circunstancia constituye un elemento que debe ser investigado, ante la posibilidad de que personas estén provocando nuevos focos con el propósito de facilitar la expansión de las llamas.

El mayor Vélez hizo además un llamado a la comunidad para que reporte inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso o la presencia de personas ajenas a las zonas afectadas.

“Es importante que todos ahondemos esfuerzos para identificar estas personas que están realizando estas actividades”, señaló el director de la Defensa Civil, quien insistió en que una alerta temprana puede permitir que los organismos de emergencia lleguen rápidamente y eviten que un pequeño foco termine convirtiéndose en un incendio de grandes proporciones.

Investigación judicial

Con estos dos casos, las autoridades buscan determinar si existe una relación entre los diferentes focos registrados en el departamento o si corresponden a hechos independientes.

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La aparición de un recipiente con presuntos residuos de gasolina en Carmen de Apicalá y la detección de un foco aparentemente aislado en Coello se convierten ahora en elementos que deberán ser analizados dentro de las investigaciones.

Las autoridades departamentales han advertido previamente sobre la posibilidad de que estructuras criminales, disidencias de las Farc, redes relacionadas con actividades de minería ilegal u otros actores puedan estar detrás de algunos de los incendios; sin embargo, será la investigación de las autoridades competentes la que determine responsabilidades.

Mientras avanzan las pesquisas, organismos de socorro mantienen las labores de vigilancia y control en las zonas afectadas, ante el riesgo de que nuevos focos puedan reactivar incendios que todavía no han sido completamente controlados.