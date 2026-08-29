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Liga BetPlay 2026-II: Junior vs. Santa Fe EN VIVO, online y gratis por la fecha 8

En el Romelio Martínez, Junior de Barranquilla recibe a Independiente Santa Fe en uno de los partidos más atractivos de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II.

Junior vs. Santa Fe. Fotos @JuniorClubSA y @SantaFe.
Junior vs. Santa Fe. Fotos @JuniorClubSA y @SantaFe.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de ago, 2026

Junior busca ante Santa Fe su primera victoria en Liga. El onceno barranquillero suma apenas un punto en cuatro salidas y viene de perder el clásico ante América de Cali como visitante por 4-2. Los dirigidos por Alfredo Arias necesitan empezar a sumar de a tres para no quedarse rezagados en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

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El vigente bicampeón del fútbol colombiano no empezó con pie derecho su defensa del título y espera ante el León retomar la senda ganadora y comenzar a recuperar terreno en la tabla de posiciones.

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Santa Fe llega motivado tras su clasificación en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe, por su parte, viene con aire en la camiseta luego de su magistral actuación en la Copa Sudamericana, donde eliminó a River Plate en el Estadio Monumental tras imponerse en una tanda de penales ante el Millonario.

El equipo cardenal avanzó a los cuartos de final del torneo internacional, instancia en la que enfrentará a Vasco da Gama.

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El equipo dirigido por Pablo Repetto marcha en la posición 14 de la Liga BetPlay, con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y una derrota.

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Junior vs. Santa Fe: vea aquí EN VIVO este partido de la Liga BetPlay

Desde las 6:30 de la tarde de este sábado 29 de agosto de 2026 comenzará a rodar la pelota en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-II.

Junioristas y leones podrán vivir este partido online y gratis con el equipo de Blog Deportivo, que, en su señal online, tendrá todas las emociones de este duelo correspondiente a la fase de todos contra todos del campeonato colombiano.

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El último enfrentamiento entre tiburones y leones terminó empatado 0-0 durante los 90 minutos. Sin embargo, Junior se impuso 5-4 en la tanda de penales por la vuelta de las semifinales de la Liga BetPlay 2026-I.

Ahora, ambos equipos vuelven a encontrarse en un momento diferente del campeonato, con Junior obligado a buscar una victoria que le permita comenzar a recuperar posiciones y Santa Fe con la intención de mantener su buen momento después de su clasificación internacional.

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