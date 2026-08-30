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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Disturbios en Palmaseca: hinchas del Deportivo Cali invadieron la cancha ante Bucaramanga

Disturbios en Palmaseca: hinchas del Deportivo Cali invadieron la cancha ante Bucaramanga

Las barras bravas del Deportivo Cali invadieron la cancha durante el partido ante Atlético Bucaramanga, lo que obligó al árbitro central a dar por finalizado el encuentro cuando transcurrían 89 minutos.

Disturbios estadio Palmaseca.
Disturbios estadio Palmaseca. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 30 de ago, 2026

El partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga terminó antes del tiempo reglamentario luego de que la barra brava del conjunto azucarero ingresaran al terreno de juego sobre el cierre del compromiso, correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay II.

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La invasión ocurrió cuando transcurrían 89 minutos, situación que llevó al árbitro central a dar por finalizado el encuentro. El episodio volvió a generar tensión alrededor del fútbol colombiano, apenas ocho días después de los hechos violentos registrados en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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El compromiso en Palmaseca terminó 1-1. Atlético Bucaramanga se había puesto en ventaja al minuto 72 por intermedio de José García, pero Deportivo Cali consiguió la igualdad en los minutos finales mediante un cobro de penalti ejecutado por Leyser Chaverra.

¿Qué pasó en el partido entre Deportivo Cali y Bucaramanga?

El encuentro avanzaba hacia su final con igualdad en el marcador cuando se produjo el ingreso de aficionados a la cancha. Ante esta situación, el juez central decidió ponerle fin al compromiso cuando se habían disputado 89 minutos.

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La situación impidió que el partido pudiera completarse con el tiempo restante, luego de que los hinchas del Deportivo Cali ingresaran al terreno de juego.

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Los hechos ocurridos en Palmaseca se presentan ocho días después de una batalla campal registrada en el estadio El Campín de Bogotá, donde se enfrentaron barras de América de Cali e Independiente Santa Fe.

Aquel episodio se produjo por un intento de robo de una bandera por parte de aficionados del América de Cali. Ahora, una nueva invasión de cancha vuelve a poner los disturbios de los hinchas en el centro de la atención durante una jornada de la Liga BetPlay II.

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