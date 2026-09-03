Santa Fe y América reciben duras sanciones de Dimayor por violencia de sus hinchas

Independiente Santa Fe y América de Cali recibieron duras sanciones por parte de la Dimayor luego de los hechos de violencia protagonizados por sus hinchas durante el partido que ambos equipos disputaron en el estadio El Campín por la sexta fecha de la Liga BetPlay. La resolución No. 082 establece castigos que afectarán directamente la presencia de público en los próximos partidos como locales de ambos clubes.

Para Independiente Santa Fe, la Dimayor determinó dos fechas de suspensión total de la plaza, además de una multa de 15.758.145 pesos. La sanción está relacionada con los actos de violencia contra personas y bienes, así como la invasión de la cancha y otros comportamientos protagonizados por aficionados durante el encuentro.

En el caso del América de Cali, el castigo contempla una fecha de suspensión total de la plaza y una multa de 14.072.240 pesos. De esta manera, el equipo vallecaucano deberá disputar su próximo partido en condición de local sin público, ya sea en el estadio Pascual Guerrero o en el escenario que utilice para ese compromiso.

En la resolución también se enfatiza que ambos equipos pueden apelar la sanción, según las pruebas que logren recolectar y presentar ante el comité disciplinario.



Enfrentamiento entre barras de Santa Fe y América en El Campín. Foto redes sociales.

La violencia en El Campín

Las sanciones se conocen después de la noche oscura del 22 de agosto marcada por los enfrentamientos y los hechos de violencia que se presentaron en El Campín. En la transmisión de televisión y en imágenes que se viralizaron en redes sociales se pudo evidenciar las agresiones y uso de cuchillos entre los seguidores mientras peleaban entre ellos en la grama del coloso de la 57.

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Vale recordar que, aparentemente, la disputa inició por un trapo, un pedazo de tela, por parte de una de las barras que le quería quitar a otra. Ahí se tuvo que detener el partido por unos minutos mientras las autoridades controlaban la situación. Luego, todos los seguidores del América tuvieron que salir del estadio.

Durante el programa Blog Deportivo también se cuestionó que las consecuencias económicas terminen recayendo sobre las instituciones deportivas, mientras los responsables directos de los actos violentos no necesariamente enfrentan las mismas consecuencias.

“Los damnificados están siendo los clubes, y aquí tiene que aparecer la Fiscalía y tiene que aparecer la Policía y tiene que aparecer todo lo que corresponda a la judicialización de esos bandidos que están acabando con el patrimonio más importante, que es el entretenimiento”, opinó Javier Hernández bonnet, director de Blog Deportivo.

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Con estas decisiones, Santa Fe deberá afrontar dos partidos como local sin público (vs. Fortaleza y vs. Tolima), mientras que América de Cali tendrá que hacerlo durante una fecha (vs. Pereira).