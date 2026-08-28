Estas son las sanciones para las barras bravas de América y Santa Fe tras incidentes

La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá (CDSCCFB) anunció nuevas restricciones para varias barras del fútbol profesional colombiano, incluidas las de América y Santa Fe, luego de analizar los hechos de violencia registrados durante diferentes partidos disputados en la ciudad. Las medidas tienen aplicación inmediata y buscan reforzar los controles de seguridad en los estadios.

La principal decisión está relacionada con los enfrentamientos ocurridos el 22 de agosto durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en El Campín. La comisión impuso 20 fechas de restricción para el ingreso de trapos e instrumentos a los estadios de Bogotá a las organizaciones Barón Rojo Sur y Disturbio Rojo Sur, de América de Cali, y a La Guardia Albirroja Sur, de Santa Fe. La decisión se fundamentó en conductas como incitación a la violencia, participación en hechos violentos, invasión de la gramilla, agresiones físicas masivas, ataques contra personal de logística y seguridad y utilización de objetos peligrosos.

Adicionalmente, la Comisión determinó no permitir el ingreso de hinchada visitante durante lo que resta de los torneos de Dimayor en los partidos de Independiente Santa Fe. También restringió las tribunas lateral norte y lateral sur de El Campín, o la lateral norte del estadio Metropolitano de Techo, cuando el expreso rojo juegue allí como local.

Enfrentamiento entre barras de Santa Fe y América en El Campín. Foto redes sociales.

El comunicado señala que los protocolos de ingreso a Bogotá y de registro de trapos continuarán siendo realizados de manera detallada por la Policía Metropolitana. Además, se advierte que el incumplimiento de las medidas podría activar nuevamente el comité contravencional y generar sanciones más severas.



Otras sanciones

Otro de los casos corresponde al partido entre Internacional de Bogotá FC y Jaguares FC, disputado el pasado 5 de agosto en el estadio Metropolitano de Techo. Según la Comisión, integrantes de la hinchada visitante, en alto grado de alicoramiento, protagonizaron agresiones contra personal de logística y seguridad, además de riñas entre miembros de la misma barra. Por estos hechos, se determinó no permitir durante dos fechas el ingreso de la hinchada de Jaguares FC a ningún estadio de Bogotá.

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Entre las restricciones vigentes también aparecen Los Del Sur, de Atlético Nacional, con 33 fechas, de las cuales 15 corresponden a restricción de ingreso de elementos; Frente Radical Verdiblanco, del Deportivo Cali, con 10 fechas, ocho de ellas sin ingreso de elementos; y La Banda del Indio, de Cúcuta Deportivo, con nueve fechas sin ingreso de elementos.