Técnico de Llaneros reacciona a foto de jugador de Millonarios tras expulsión de Jhon Vásquez

El técnico de Llaneros, José Luis García, reaccionó a la fotografía publicada por Sebastián Valencia, jugador de Millonarios que recibió el golpe de Jhon Vásquez y cuya acción terminó con la expulsión del futbolista de Llaneros en los primeros minutos del partido. El entrenador consideró que, aunque la imagen evidencia los raspones en la pierna del jugador, el contacto no tuvo la intensidad suficiente para justificar una tarjeta roja.

García explicó en Blog Deportivo que todavía mantiene dudas sobre la decisión arbitral y lamentó no haber recibido una explicación clara por parte del juez central sobre la razón exacta de la expulsión.

“Después de analizar bien la jugada, para mí raya entre imprudencia y temeridad. Y fuerza violenta no hay realmente”, señaló el entrenador en los micrófonos de Blu Radio.

Para García, la imagen puede generar diferentes interpretaciones, especialmente desde la perspectiva del futbolista que recibió el golpe, pero insistió en que la acción debía analizarse de manera objetiva.



“Seguramente para él, que recibió el golpe y seguramente le dolió, porque sí se ven los rayones en su canilla, seguramente le dolió. Para él es fuerza excesiva, pero siendo objetivos y no inclinándonos hacia ningún lado, me parece que la intensidad del contacto no es para una expulsión”, afirmó el técnico de Llaneros.

“no hay intensidad fuerte” total imprudencia de parte de su jugador señor García. pic.twitter.com/287XNrnKXm — A.M (@hollieam016) August 28, 2026

La expulsión condicionó el partido para Llaneros, pues se produjo cuando apenas habían transcurrido los primeros minutos y el marcador todavía estaba 0-0. García reconoció que su equipo terminó afectado por la decisión y señaló que la situación influyó en el desarrollo del encuentro, hasta el punto de que terminaron perdiendo el compromiso 0-2.

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Por otra parte, el entrenador habló de otra polémica relacionada con el arbitraje: la acción en la que Leo Castro, delantero de Millonarios, se cubrió la boca mientras hablaba durante el partido. García recordó que la denominada ‘ley Vinícius’, que sanciona este tipo de gestos cuando están relacionados con discusiones o insultos, requiere una interpretación del árbitro.

“¿Quién se da cuenta si uno está insultando o no? O si está utilizando palabras no gratas contra otra persona o si realmente está dando algún concepto o diciendo algo sin ningún problema”, cuestionó García, quien pidió que esta norma sea analizada con cuidado para evitar que su aplicación termine afectando el desarrollo de los partidos del fútbol colombiano.

Finalmente, el técnico aseguró que no pretende convertir la situación en una nueva queja contra el arbitraje y destacó que respeta la labor de los jueces. Ahora, García se concentrará en la preparación de Llaneros para su próximo compromiso frente al Medellín el domingo 30 de agosto.