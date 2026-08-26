Millonarios confirma el reporte médico de Rodrigo Contreras y Sergio Mosquera

Millonarios FC publicó el departamento médico oficial de los jugadores Rodrigo Contreras y Sergio Mosquera, quienes terminaron con afectaciones físicas tras el reciente partido ante Águilas Doradas por la jornada 6 de la Liga Dimayor.

Según informó el club en sus canales oficiales, ambos deportistas ya iniciaron sus respectivos procesos de rehabilitación en la sede del equipo.



Diagnóstico de Rodrigo Contreras

De acuerdo con el reporte entregado por la institución capitalina, el atacante Rodrigo Contreras presentó una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo de primer grado.

Rodrigo Contreras celebra gol con Millonarios X: @MillosFCoficial

El problema físico del jugador se registró durante el desarrollo del compromiso en el que Millonarios igualó 1-1 como visitante frente a Águilas Doradas el pasado sábado 22 de agosto. La entidad médica del club indicó que la incapacidad del deportista dependerá de su evolución clínica.



Situación médica de Sergio Mosquera

Por su parte, el departamento médico de Millonarios confirmó que el defensor Sergio Mosquera padece una contusión muscular en la región de los oblicuos abdominales.

Al igual que en el caso de Contreras, la institución precisó que el tiempo de incapacidad de Mosquera se determinará según la evolución que presente durante la etapa de rehabilitación.



El equipo dirigido por Fabián Bustos afronta este balance de lesionados en medio de su calendario de competencia en la Liga Dimayor, donde se alista para disputar la jornada 7 frente a Llaneros.