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Reeligen a Ramón Jesurún como presidente de la FCF, ¿hasta qué año?

A través de un comunicado, la federación confirmó cómo quedó conformado su órgano directivo para los próximos años.

Ramón Jesurún //
Ramón Jesurún //
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Ramón Jesurún continuará al frente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) durante los próximos cuatro años, luego de ser reelegido por segunda vez consecutiva como presidente del organismo.

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La Asamblea de la FCF formalizó este miércoles, 26 de agosto, la posesión del nuevo Comité Ejecutivo, cuyo periodo de labores comenzará oficialmente el próximo 28 de agosto y se extenderá hasta 2030.

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De esta manera, Ramón Jesurún permanecerá como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol hasta 2030. El dirigente inicia así un nuevo periodo al frente de la entidad, después de haber sido elegido nuevamente para continuar liderando las decisiones administrativas y deportivas del fútbol colombiano.

Ramón Jesurún
Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol //
Foto: X @FCF_Oficial

Listos otros cargos

El Comité Ejecutivo de la FCF también estará conformado por los vicepresidentes Carlos Mario Zuluaga y Álvaro González Alzate, además de Óscar Astudillo, Alejandro Arteta, Juan Fernando Mejía y Jaime Ordóñez. Todos ellos integrarán el máximo órgano directivo durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

Durante la misma jornada fueron conformadas las siete Comisiones Asesoras de la Federación Colombiana de Fútbol, cuyos integrantes tendrán la función de acompañar la gestión del Comité Ejecutivo en las diferentes áreas de trabajo de la organización. Estas comisiones también ejercerán sus labores durante los próximos cuatro años.

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Con esta nueva elección, Jesurún afrontará otro ciclo al frente de la FCF, en un periodo que estará marcado por los retos deportivos y administrativos del fútbol colombiano, como la Copa América del 2028 y la clasificación al Mundial del 2030.

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