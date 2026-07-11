Ramón Jesurún califica de "extraordinario" avance en la remodelación del Metropolitano

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, calificó como “extraordinario” el avance en las obras de remodelación del Estadio Metropolitano de Barranquilla que aumentará la capacidad a 65.000 espectadores, durante una visita que hizo este sábado al escenario deportivo con el alcalde Alejandro Char.

En el recorrido con el alcalde de Barranquilla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, manifestó sentirse muy feliz por el avance que observó en las obras de remodelación del Estadio.

El dirigente expresó que la remodelación del Metropolitano se está transformando en una realidad que estará al nivel de los grandes escenarios deportivos del mundo y del espectáculo del fútbol moderno.

“Es extraordinario que empecemos a remodelar nuestros estadios de esta manera. Los estándares de comodidad y confort han subido en el mundo y Barranquilla los va a igualar”.



Agregó Jesurún que se debe tratar de llevar la realidad del ‘Coloso de la Ciudadela’ a otras partes del país y lograr un equilibrio muy pronto para que todo el que quiera disfrutar del espectáculo del fútbol en Colombia tenga acceso a él.

Por su parte, el alcalde Alejandro Char garantizó que el Metropolitano estará listo para albergar la final de la Copa Sudamericana el próximo 21 de noviembre respondiendo con seriedad, ingeniería y velocidad, como lo exigen los estándares internacionales.

La remodelación del estadio Metropolitano Roberto Melendez contempla, entre otras características, albergar más de 65.000 espectadores, lo que lo convertirá en el escenario con mayor capacidad de Colombia.