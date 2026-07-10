De La Espriella adelanta primera reunión con su gabinete en Barranquilla; alcalde Char se sumó

El presidente electo Abelardo de la Espriella lidera en la noche de este viernes la primera reunión oficial con los 11 ministros que ha designado hasta el momento para confirmar el gabinete inicial que lo acompañará desde el 7 de agosto.

El lugar escogido fue el norte de Barranquilla, donde está la sede de su firma de abogados. Hasta allí han llegado los futuros funcionarios e incluso, el alcalde Alejandro Char.

Entre los asistentes está el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, así como el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara.

Se han sumado Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, Fabio Arjona, ministro de Ambiente; Omar Bula, canciller; Jorge Mora, de Defensa; Elsa Noguera, de Transporte; Juliana Gutiérrez, de Deporte así como Indalecio Dangond, quien podría llegar al ministerio de Agricultura.



Al encuentro también asisten a esta hora Jaime Andrés Beltrán, ministro designado de Vivienda, y otros integrantes del equipo de empalme del Gobierno entrante.

Previo al encuentro, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado, aseguró que el gobierno saliente, en lugar de presentar una nueva reforma tributaria este 20 de julio, debe recortar el gasto y corregir el presupuesto proyectado.

#EnDesarrollo El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, llegó a la reunión que el presidente electo Abelardo De La Espriella adelantará en el norte de la ciudad con sus ministros designados. pic.twitter.com/3WHylT0Brt — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 10, 2026

“Ese presupuesto está desfinanciado en $13 billones. Hacer una gran parranda y después pasarle la cuenta a los colombianos me parece que no sirve”, agregó.

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De este encuentro, se espera que además salgan los nombres de los ministros o ministras que están pendientes de designar.