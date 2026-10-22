No solo es Luis Díaz, las figuras que se han lesionado luego del Mundial Fifa 2026

La lesión muscular de Luis Díaz encendió las alarmas sobre el estado físico de los futbolistas que disputaron el Mundial Fifa 2026 y regresaron a sus clubes para afrontar las competiciones nacionales e internacionales. Sin embargo, el colombiano no es el único que ha tenido que alejarse de las canchas. Dani Olmo, Eric García, Ousmane Dembélé, Marquinhos y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández también aparecen en el listado de jugadores afectados por problemas físicos, una situación que, según el preparador físico Martín Quintero, estaría relacionada con la falta de descanso y la sobrecarga de partidos.

En entrevista con Blog Deportivo, Quintero analizó las posibles causas de esta seguidilla de lesiones musculares y cuestionó el calendario al que están sometidos los futbolistas de élite. Para el especialista, uno de los principales problemas es el poco tiempo de recuperación entre los torneos de clubes y la cita mundialista, así como la falta de preparación física antes de afrontar una competencia de máxima exigencia.

Publicidad

“Eso fue una de las causas más grandes que podía haber, es muy poco descanso que hubo entre los torneos que se estaban jugando antes del Mundial”, explicó Quintero.

Olise y Luis Díaz en el Bayern. Foto: Bayern Múnich.

El preparador físico también señaló que, a diferencia de lo que ocurría en ediciones anteriores, varios jugadores llegaron a Estados Unidos apenas tres o cuatro días antes del inicio del campeonato, sin un periodo suficiente de descanso y acondicionamiento para afrontar el torneo.



Las figuras que han sufrido lesiones musculares

Dani Olmo y Eric García, jugadores del Barcelona, sufrieron lesiones musculares que los mantendrían aproximadamente un mes fuera de las canchas. Olmo presentó una lesión en el aductor izquierdo, mientras que García también quedó al margen por un problema muscular.



Dani Olmo al FC Barcelona // Foto: FC Barcelona

A esta lista se suman Luis Díaz y el delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quienes también afrontan problemas físicos. En el caso del atacante del Bayern Múnich, el club confirmó una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones frente al Arsenal.

Publicidad

Por su parte, Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain, sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo, con un tiempo de recuperación estimado entre cuatro y seis semanas. Marquinhos, capitán del conjunto parisino, también fue reportado con un desgarro muscular que podría dejarlo fuera durante aproximadamente cuatro semanas.

Ousmane Dembelé Foto: AFP

Para Quintero, la acumulación de partidos es un factor determinante para entender lo que sucede con estos deportistas. El preparador físico sostuvo que un jugador de alto nivel suele disputar entre 45 y 50 partidos al año, pero advirtió que algunos llegaron al Mundial con cerca de 60 encuentros acumulados. A esa exigencia se suman los desplazamientos, la presión competitiva y las dificultades para dormir y recuperarse adecuadamente.

Publicidad

El caso de Luis Díaz: ¿quién tiene la responsabilidad?

Al abordar específicamente la lesión de Luis Díaz, Quintero explicó que estas situaciones suelen involucrar varios factores y actores: el jugador, el entrenador, el cuerpo médico y las exigencias de la competición. Según indicó, los profesionales de la medicina deportiva pueden advertir sobre una carga física elevada y el riesgo de una lesión, pero el futbolista puede considerar que está en condiciones de jugar.

“Uno que ha vivido ese camerino y ha estado ahí, simplemente la parte de kinesiología, la parte médica sugiere que el jugador está con una carga muy alta, que sus fibras están propensas a tener alguna lesión”, señaló.

Quintero agregó que la presión por conseguir resultados también puede influir en las decisiones de los entrenadores. En ocasiones, un futbolista recibe autorización para disputar solamente 15, 20 o 30 minutos, pero las necesidades del partido terminan llevando a que juegue más tiempo del previsto.

Publicidad

Estas lesiones demuestran las exigencias comerciales que hay alrededor del fútbol y las deportivas con los diferentes torneos en el mundo.