El departamento médico, culpable de la lesión de Luis Díaz: Javier Hernández

La lesión muscular que sufrió Luis Díaz durante el partido entre el Bayern Múnich y el Arsenal por la Liga de Campeones generó cuestionamientos sobre las decisiones que llevaron al delantero colombiano a disputar el compromiso.

Javier Hernández Bonnet, director del programa Blog Deportivo de Blu Radio, señaló al departamento médico del equipo alemán como el principal responsable de haber permitido que el futbolista estuviera disponible para jugar.

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El Bayern Múnich confirmó que el atacante colombiano sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el encuentro que terminó empatado 2-2 frente al Arsenal. Aunque el club no especificó el tiempo de recuperación, versiones de medios alemanes apuntaron a una incapacidad que podría extenderse por varias semanas, lo que lo descartaría de participar en los próximos compromisos de la Selección Colombia.

Durante su intervención en Blog Deportivo, Hernández Bonnet sostuvo que, aunque el jugador tiene responsabilidad por su deseo de competir, la decisión definitiva sobre su estado físico debe recaer en los profesionales médicos. Para el periodista, el departamento médico tenía que ser contundente al evaluar las condiciones del colombiano y evitar que fuera incluido entre los convocados si existían razones para considerar que no estaba apto.



“Para mí la responsabilidad está entre alguien que está afanado por jugar, que le gusta jugar, que se apasiona por jugar, y un departamento médico que no es radical”, afirmó Hernández Bonnet al analizar las circunstancias que rodearon la participación de Díaz.

Luis Díaz con Bayern Munich Foto: AFP

El periodista insistió en que los médicos deben tener autoridad para impedir que un futbolista juegue cuando las evaluaciones físicas indican que existe un riesgo.

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“El departamento médico está por encima de cualquier concepto del jugador y cualquier concepto del entrenador, siempre y cuando tenga evidencias”, manifestó.

Hernández Bonnet fue aún más enfático al señalar que Díaz no debió estar disponible para ese compromiso.

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“El médico no debió haber autorizado el que estuviera en planilla”, expresó. Aunque reconoció que la situación también involucra al futbolista y al entrenador, reiteró que, si se busca establecer una responsabilidad principal, esta recae sobre el equipo médico del Bayern Múnich.

Por ahora, la lesión de Luis Díaz representa una preocupación para el Bayern Múnich y para la Selección Colombia, ante la posibilidad de que el atacante se pierda varios encuentros.