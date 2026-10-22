Muslera lidera el 'Maracanazo' de Estudiantes para clasificar a la final de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata se clasificó este jueves a la final de la Copa Libertadores 2026, que jugará el 28 de noviembre en Montevideo contra Palmeiras, tras empatar 0-0 con Flamengo e imponerse por 3-2 en los penales en el partido de vuelta de las semifinales jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los 'Pincharratas' argentinos, orientados por Alexander 'Cacique' Medina, que levantaron la Copa en 1968, 1969, 1970 y 2009, soportaron jugar el partido con diez hombres la mayor parte del segundo tiempo y, tras ganar en la tanda de penales, llegaron a la sexta final de su historia.

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Palmeiras, el otro finalista, eliminó el miércoles a Fluminense tras perder 0-1 en los noventa minutos, pero se impuso en tanda de penaltis por 5-3.