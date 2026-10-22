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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Muslera lidera el 'Maracanazo' de Estudiantes para clasificar a la final de la Copa Libertadores

Muslera lidera el 'Maracanazo' de Estudiantes para clasificar a la final de la Copa Libertadores

Con un hombre menos, Estudiantes obligó a Flamengo hasta los penales y Muslera se encargó de darle la clasificación a la equipo a la gran final.

Estudiantes, a la final de la Libertadores.jpg
Estudiantes, a la final de la Libertadores //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Estudiantes de La Plata se clasificó este jueves a la final de la Copa Libertadores 2026, que jugará el 28 de noviembre en Montevideo contra Palmeiras, tras empatar 0-0 con Flamengo e imponerse por 3-2 en los penales en el partido de vuelta de las semifinales jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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Los 'Pincharratas' argentinos, orientados por Alexander 'Cacique' Medina, que levantaron la Copa en 1968, 1969, 1970 y 2009, soportaron jugar el partido con diez hombres la mayor parte del segundo tiempo y, tras ganar en la tanda de penales, llegaron a la sexta final de su historia.

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Palmeiras, el otro finalista, eliminó el miércoles a Fluminense tras perder 0-1 en los noventa minutos, pero se impuso en tanda de penaltis por 5-3.

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