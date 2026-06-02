En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Final de liga colombiana
Donald Trump
Iván Cepeda
De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / El nuevo hincha de fútbol ya no solo mira partidos: estudio evidencia cómo ha cambiado

El nuevo hincha de fútbol ya no solo mira partidos: estudio evidencia cómo ha cambiado

Los aficionados no quedan satisfechos con lo que ocurren en los 90 minutos, por lo que buscan tener una mayor cercanía con su equipo o selección.

hinchas fútbol.jpg
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jun, 2026

El fanático del fútbol está transformando la manera en la que vive su pasión y ya no se limita a sentarse frente a una pantalla para ver los 90 minutos de un partido. Un estudio reciente sobre tendencias de consumo deportivo revela que los aficionados buscan experiencias más interactivas, contenidos personalizados y una relación más cercana con sus equipos, especialmente ante la expectativa que genera la próxima gran cita mundialista.

Lea también:

Miami, Estados Unidos
Copa Mundial de la FIFA 2026

Partidos del Mundial 2026 en Miami: precio de boletas, vuelos, fechas y cómo llegar al estadio

De acuerdo con el Fan Engagement Report 2025/2026, elaborado por Infobip, el 55 % de los seguidores del deporte a nivel global asegura sentirse decepcionado por la falta de comunicaciones relevantes por parte de sus organizaciones deportivas. El informe señala que la nueva generación de hinchas quiere participar, opinar y sentirse reconocida como parte de una comunidad, lo que está obligando a clubes, marcas y medios a replantear sus estrategias de conexión.

Además, según el estudio, el 66 % de los fanáticos quisiera tener la posibilidad de votar o entregar retroalimentación sobre decisiones relacionadas con experiencias y actividades de sus equipos.

La investigación también destaca que el vínculo emocional es clave para fortalecer la relación entre hinchas y organizaciones. Un 74 % de los aficionados estaría dispuesto a consumir productos y contenidos de aquellas marcas con las que siente una conexión más profunda, especialmente cuando reciben beneficios como premios, acceso preferencial a boletería o mercancía oficial. Sin embargo, los usuarios esperan que estos canales digitales sean útiles, personalizados y no invasivos.

Ante este nuevo escenario, la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para crear experiencias más completas alrededor del fútbol. Soluciones como chats inteligentes, contenidos en tiempo real y comunicaciones adaptadas a los intereses de cada persona empiezan a marcar el camino de una industria donde el hincha deja de ser un espectador pasivo y pasa a convertirse en protagonista de una comunidad deportiva cada vez más conectada.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad