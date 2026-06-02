El nuevo hincha de fútbol ya no solo mira partidos: estudio evidencia cómo ha cambiado

El fanático del fútbol está transformando la manera en la que vive su pasión y ya no se limita a sentarse frente a una pantalla para ver los 90 minutos de un partido. Un estudio reciente sobre tendencias de consumo deportivo revela que los aficionados buscan experiencias más interactivas, contenidos personalizados y una relación más cercana con sus equipos, especialmente ante la expectativa que genera la próxima gran cita mundialista.

De acuerdo con el Fan Engagement Report 2025/2026, elaborado por Infobip, el 55 % de los seguidores del deporte a nivel global asegura sentirse decepcionado por la falta de comunicaciones relevantes por parte de sus organizaciones deportivas. El informe señala que la nueva generación de hinchas quiere participar, opinar y sentirse reconocida como parte de una comunidad, lo que está obligando a clubes, marcas y medios a replantear sus estrategias de conexión.

Además, según el estudio, el 66 % de los fanáticos quisiera tener la posibilidad de votar o entregar retroalimentación sobre decisiones relacionadas con experiencias y actividades de sus equipos.

La investigación también destaca que el vínculo emocional es clave para fortalecer la relación entre hinchas y organizaciones. Un 74 % de los aficionados estaría dispuesto a consumir productos y contenidos de aquellas marcas con las que siente una conexión más profunda, especialmente cuando reciben beneficios como premios, acceso preferencial a boletería o mercancía oficial. Sin embargo, los usuarios esperan que estos canales digitales sean útiles, personalizados y no invasivos.



Ante este nuevo escenario, la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para crear experiencias más completas alrededor del fútbol. Soluciones como chats inteligentes, contenidos en tiempo real y comunicaciones adaptadas a los intereses de cada persona empiezan a marcar el camino de una industria donde el hincha deja de ser un espectador pasivo y pasa a convertirse en protagonista de una comunidad deportiva cada vez más conectada.