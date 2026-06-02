Partidos del Mundial 2026 en Miami: precio de boletas, vuelos, fechas y cómo llegar al estadio

El Mundial de 2026 cada vez está más cerca y Miami será una de las ciudades protagonistas del torneo, pues la sede de Florida albergará siete partidos, incluyendo un encuentro de la Selección Colombia contra Portugal en fase de grupos, además de un juego de cuartos de final y el partido por el tercer puesto.

A medida que se acerca el campeonato de fútbol más importante a nivel de selecciones, también muchos comienzan a preguntarse sobre precios de entradas, opciones de transporte, vuelos desde Colombia y costos para quienes planean viajar desde Bogotá o alguna otra ciudad del país.

¿Cuándo se jugarán los partidos del Mundial 2026 en Miami?

El Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de Miami, el Hard Rock Stadium será sede de siete encuentros:



Arabia Saudita vs. Uruguay – 15 de junio

Uruguay vs. Cabo Verde – 21 de junio

Escocia vs. Brasil – 24 de junio

Colombia vs. Portugal – 27 de junio

Partido de dieciseisavos de final – 3 de julio

Cuartos de final – 11 de julio

Partido por el tercer puesto – 18 de julio

Uno de los encuentros más atractivos para cualquier fanático de este deporte será el duelo entre Colombia y Portugal del 27 de junio, programado en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.



Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos Foto: AFP

¿Cuánto cuestan las boletas para el Mundial 2026 en Miami?

Según información disponible en los canales oficiales de venta de FIFA, las entradas para los partidos que se jugarán en Miami todavía pueden adquirirse dentro de la fase final de comercialización.

Los precios varían dependiendo del partido, la ubicación y la demanda.

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De acuerdo con los precios más recientes de la página oficial de la FIFA, las entradas para los partidos de Miami oscilan entre 600 y 5.000 dólares, aunque se han reportado también precios millonarios para boletas de partidos como el de la tricolor contra la selección lusa.

Las entradas para partidos de eliminación directa tienen valores considerablemente más altos.

Además, la FIFA también mantiene habilitado su mercado oficial de reventa para compradores autorizados.

Colombia Vs Portugal AFP

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¿Cuánto cuestan los vuelos de Bogotá a Miami para junio y julio?

La demanda de viajes hacia Estados Unidos durante el Mundial ha comenzado a reflejarse en las búsquedas de vuelos desde Colombia.

Una revisión de tarifas publicadas por aerolíneas para fechas entre junio y julio muestra valores que pueden encontrarse cerca de los 1,4 millones de pesos para trayectos ida y vuelta en clase económica, pero dependerá mucho de las fechas.

Por ejemplo, del 13 al 25 de junio en pleno furor de la fase de grupos, hay boletos de avión ida y vuelta por $1.3 millones. Sin embargo, si lo que quiere es ir a Miami en el partido de Colombia vs. Brasil, viajando del 26 al 30 junio o al 2 de julio, ya los precios ascienden a 1.8 o hasta 2.5 millones de pesos.

Además, entre otras opciones que ofrecen diferentes aerolíneas dentro de los mismos meses se pueden encontrar:



American Airlines: desde COP $1.734.560 ida y vuelta.

Delta Airlines - Latam Airlines: desde 1.747.072 ida y vuelta.

United Airlines: desde COP $1.811.330 ida y vuelta.

Avianca: tarifas desde COP $1.887.360 para viajes durante junio y julio.

Las tarifas pueden variar según la fecha elegida, disponibilidad y anticipación de compra. Las aerolíneas advierten que los valores cambian constantemente por la demanda y la ocupación de los vuelos.

Aeropuerto de Miami, Estados Unidos Foto: AFP

¿Cómo llegar al estadio durante el Mundial?

Las autoridades de Miami anunciaron diferentes alternativas de transporte para los aficionados que asistirán a los encuentros.

Entre ellas se encuentran:



Miami Game Day Express Shuttle, servicio gratuito para poseedores de entradas.

Conexiones mediante Metrorail, Tri-Rail y Brightline.

Servicios de transporte por aplicación.

Parqueaderos oficiales del estadio.

El estacionamiento oficial del Hard Rock Stadium tendrá costos que oscilarán entre 175 y 250 dólares por vehículo durante los partidos del torneo. Además, la organización recomendó adquirir estos espacios con anticipación debido a la alta demanda esperada.

¿Dónde comprar las entradas oficiales?

Las boletas pueden adquirirse a través de los canales habilitados por la FIFA para la fase final de ventas y reventa oficial.

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La organización también informó que existen plataformas secundarias donde algunos aficionados ofrecen entradas, aunque recomendó realizar las compras mediante los canales oficiales para evitar inconvenientes relacionados con la validez de los boletos.