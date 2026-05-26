Resuelven uno de los grandes problemas de los viajeros que vuelen en EEUU en pleno Mundial 2026

Los viajeros que se desplacen por Estados Unidos durante el Mundial de 2026 tendrán una nueva alternativa para seguir los partidos en vivo mientras vuelan después de que la aerolínea Delta anunció una alianza con FOX One para transmitir el torneo directamente a bordo de algunos de sus vuelos nacionales, en medio de la alta demanda de viajes que se espera durante la Copa del Mundo.

La compañía informó que la integración se hará a través de Delta Sync, su plataforma de conectividad y entretenimiento, que permitirá acceder a los partidos desde el inicio del campeonato el 11 de junio hasta la final del 19 de julio de 2026.

Cabe recordar que se espera que millones de aficionados se movilicen entre ciudades sede del torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y donde uno de los principales problemas para muchos viajeros será no perderse los encuentros mientras están en aeropuertos o trayectos aéreos.

¿Cómo se puede ver el Mundial 2026 desde el aire?

Según explicó Delta, los pasajeros podrán acceder al contenido de FOX One durante vuelos nacionales dentro de Estados Unidos. La plataforma reunirá transmisiones deportivas, noticias y programación de entretenimiento en tiempo real.



La aerolínea señaló que los aficionados podrán seguir todos los partidos del Mundial de la FIFA 2026 desde los aviones compatibles con Delta Sync, sistema que ya opera en más de 1.200 aeronaves de la compañía.

Julieta McCurry, vicepresidenta de Entretenimiento a Bordo y Conectividad de Delta, aseguró que los deportes en vivo se han convertido en uno de los contenidos más consumidos por los viajeros durante los vuelos.

“Es algo colectivo y parte de la forma en que se mantienen conectados con los momentos que realmente importan”, indicó la directiva en el anuncio oficial.

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FOX One será además la plataforma donde estarán disponibles otros contenidos deportivos y programas en vivo, incluyendo NFL, MLB, NASCAR, fútbol americano universitario y emisiones de FOX News.

Delta Sync Foto: Delta

¿Qué problema les resuelve a los viajeros del Mundial 2026?

El anuncio apunta a una de las principales preocupaciones de quienes viajarán durante la Copa del Mundo: perderse partidos mientras se trasladan entre ciudades o conexiones aéreas.

Con el nuevo servicio:



Los pasajeros podrán seguir partidos en tiempo real durante vuelos nacionales.

No dependerán únicamente del Wi-Fi del avión para buscar transmisiones externas.

Tendrán acceso integrado al contenido desde el sistema de entretenimiento de Delta.

Podrán continuar viendo encuentros durante escalas o trayectos largos.

La medida cobra relevancia porque el Mundial de 2026 tendrá sedes distribuidas en múltiples ciudades de Norteamérica, lo que obligará a muchos aficionados a realizar vuelos internos frecuentes.

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Además de las transmisiones a bordo, Delta anunció experiencias exclusivas para miembros de SkyMiles relacionadas con la Copa del Mundo.

Desde el 19 de mayo, algunos usuarios podrán usar sus millas para participar por beneficios especiales vinculados al torneo, entre ellos:



Acceso detrás de cámaras a coberturas deportivas.

Encuentros con talento de FOX Sports.

Visitas al estudio de FOX Sports y al FOX Lot en Los Ángeles.

Suscripciones temporales a FOX One usando millas acumuladas.

La aerolínea indicó que estas actividades formarán parte de SkyMiles Experiences, plataforma donde los usuarios pueden canjear millas por eventos deportivos, conciertos, viajes y otras actividades especiales.

Visa para el Mundial 2026 Foto: AFP

¿Qué es Delta Sync y cómo funciona?

Delta explicó que Delta Sync es el ecosistema digital que utiliza para ofrecer conectividad y entretenimiento personalizado durante los vuelos.

Actualmente integra alianzas con plataformas y medios como:



FOX One

YouTube

Paramount+

Crunchyroll

The New York Times

La empresa aseguró que la estrategia busca mantener conectados a los pasajeros con contenidos en vivo y servicios digitales mientras permanecen en el aire.