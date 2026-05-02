“Serán reubicados en nuestros vuelos sin cobro”: Avianca tras del cierre de la aerolínea Spirit

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció el cese definitivo de sus operaciones tras 34 años de trayectoria en el mercado. La compañía confirmó la cancelación inmediata de todos sus vuelos y la suspensión de su servicio de atención al cliente.

Spirit informó que los pasajeros podrán solicitar reembolsos por los tiquetes adquiridos; no obstante, aclaró que no brindará asistencia para reprogramar vuelos con otras aerolíneas, situación que deja a miles de viajeros afectados en plena temporada de desplazamientos.

La aerolínea fue golpeada por una crisis en 2019, situación que se agravó en 2020 debido a la pandemia, registrando pérdidas multimillonarias. Spirit intentó salvar sus operaciones, pero sus esfuerzos no prosperaron. Entre ellos destaca una propuesta impulsada durante la administración del entonces presidente Donald Trump, que buscaba solucionar el problema con un apoyo estatal de 500 millones de dólares, la cual finalmente no se concretó por falta de consenso.

El cierre de la compañía afectará a cerca de 17.000 trabajadores. Durante décadas, la aerolínea fue reconocida por su modelo de tarifas bajas y cobros adicionales por servicios.



Avión de aerolínea Avianca. Foto: Avianca.

Avianca activa plan de apoyo para pasajeros

Ante esta situación, Avianca anunció un plan de contingencia para mitigar el impacto en los usuarios de Spirit Airlines.

La compañía puso a disposición su red de rutas y asientos disponibles para facilitar la continuidad de los viajes, ofreciendo la opción de retorno sin costo de tarifa aérea para quienes ya hayan realizado el trayecto de ida con Spirit y cuenten con un tiquete de regreso.

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Los pasajeros podrán presentarse en el aeropuerto el mismo día de su vuelo, o máximo un día antes, para solicitar su reubicación en vuelos de Avianca, sujeto a disponibilidad y por orden de llegada.

Esta medida aplica para tiquetes emitidos con fechas de viaje entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, los cuales estarán sujetos a verificación. Cabe aclarar que los usuarios deberán asumir costos adicionales como impuestos, tasas, contribuciones y cargos administrativos, según lo dispuesto por las autoridades.

Finalmente, Avianca enfatizó la importancia de una intervención temprana por parte de los organismos reguladores para evitar que aerolíneas con problemas financieros continúen operando, protegiendo así la confianza de los pasajeros en el sector aéreo.

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