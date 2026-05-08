Tres boletas por $34 millones: el partido de Colombia en el Mundial que cuesta más que el Super Bowl

El Mundial de 2026 todavía no comienza, pero uno de los partidos de la fase de grupos ya se convirtió en uno de los eventos deportivos más costosos para los aficionados. El encuentro entre la Selección Colombia y Selección de Portugal, programado para el 27 de junio en Hard Rock Stadium, alcanzó precios de reventa que superan incluso los registrados para el Super Bowl.

Según informó The Wall Street Journal, datos de la firma TicketData muestran que las entradas más económicas en plataformas de reventa rondaban esta semana los 2.500 dólares, una cifra superior al precio promedio de ingreso al Super Bowl de 2025, que se ubicó en 2.109 dólares.

Increíble: boletas para Colombia vs. Portugal superan los millonarios precios de un partido de Super Bowl #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/xVM6TxuNka — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 8, 2026

¿Por qué el partido entre Colombia y Portugal tiene precios tan altos?

El duelo entre colombianos y portugueses aparece como uno de los más atractivos de la primera ronda del Mundial debido a varios factores. Ambos equipos están ubicados dentro de las primeras 15 selecciones del ranking FIFA, lo que convierte el encuentro en uno de los pocos cruces de alto nivel desde la fase de grupos.

A esto se suma la expectativa alrededor de Cristiano Ronaldo, quien podría disputar su última Copa del Mundo con Portugal.



Además, el partido se jugará en Florida, un estado con una numerosa comunidad colombiana. Datos citados por The Wall Street Journal indican que cerca de 500.000 colombianos viven allí, lo que incrementó la demanda de boletas para el compromiso.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo Fotos: AFP

¿Cuánto cuestan las entradas para Colombia vs. Portugal?

En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, los precios reportados para el partido entre Colombia y Portugal van desde los 2.300 dólares hasta cifras extremadamente elevadas de millones de dólares en algunas publicaciones realizadas por revendedores.

El medio estadounidense indicó además que estos valores no incluían los cargos adicionales aplicados por FIFA, que corresponden a comisiones tanto para compradores como para vendedores.

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En otras plataformas de reventa, los valores también se mantuvieron en niveles históricos para un partido de fase de grupos.

Entre los precios se encuentran:



Entradas desde aproximadamente 2.500 dólares en reventa.

en reventa. Boletas que superaban los 2.700 dólares en algunos portales especializados.

En general, los valores son superiores al promedio del Super Bowl 2025.

Cristiano Ronaldo, expulsado con la Selección de Portugal Foto: AFP

Colombiano pagó casi 3.000 dólares por una boleta

The Wall Street Journal también relató el caso de Andy Loaiza, un colombiano que vive en Florida y que decidió comprar entradas para asistir al partido.

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De acuerdo con el reporte, Loaiza esperaba gastar cerca de 1.500 dólares por boleta para ver a la Selección Colombia, pero terminó pagando 8.650 dólares por tres entradas, es decir, cerca de 2.883 dólares por cada una.

El aficionado aseguró al medio que el precio seguía pareciéndole “una locura”, aunque explicó que tomó la decisión por el interés de ver a la selección nacional frente a Portugal.

La FIFA señaló, según recogió The Wall Street Journal, que tanto los precios oficiales como los de reventa se alinean con las dinámicas actuales del mercado deportivo internacional.

El organismo también explicó que los ingresos obtenidos por el Mundial ayudan a financiar programas y proyectos relacionados con el fútbol en más de 200 países.