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Cuadrado reaparece a pocas semanas del Mundial y habla de la Selección Colombia

El extremo no estuvo con la tricolor en la última Copa América, pero no pierde la ilusión de disputar su última Copa del Mundo con Colombia. Aquí lo que dijo el exjugador de Juventus.

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

El experimentado futbolista Juan Guillermo Cuadrado volvió a ser noticia a pocas semanas del Mundial de 2026, al reaparecer públicamente y referirse tanto a su presente como a la posibilidad de regresar a la Selección Colombia. Desde Italia, el jugador dejó claro que, pese a las dificultades, no renuncia al sueño de disputar su tercera Copa del Mundo (Brasil 2014 y Rusia 2018).

Actualmente en el Pisa Sporting Club, el colombiano aseguró que mantiene la esperanza de ser convocado por el seleccionador Néstor Lorenzo para el Mundial de la Fifa.

“Siempre que hay vida hay esperanza”, expresó, al tiempo que señaló que su objetivo inmediato es sumar minutos y alcanzar un buen nivel competitivo en los partidos restantes de la temporada. Su ilusión pasa por convencer al cuerpo técnico de que aún puede aportar dentro del grupo.

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Cuadrado, quien ya disputó los mundiales de 2014 y 2018, también habló de su rol dentro del equipo nacional. El jugador se reconoció como un “líder silencioso”, destacando la relación cercana que ha construido con sus compañeros a lo largo de los años. Incluso recordó los primeros momentos de figuras actuales como Luis Díaz, de quien resaltó su evolución hasta convertirse en referente del combinado nacional.

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Juan Guillermo Cuadrado con la Selección Colombia
Foto: AFP

En cuanto a su presente futbolístico, el antioqueño afirmó que llega a este posible nuevo reto con mayor experiencia y madurez. A sus 37 años, considera que puede aportar no solo dentro del campo, sino también desde el liderazgo y la orientación a los más jóvenes.

"Soy un jugador mucho más líder y completo, obviamente con la esperanza, obviamente, de poder estar ahí. Aunque sé que es difícil, pero obviamente voy a dar el 100 % de mí en estos partidos que quedan y que el profe pueda ver un buen rendimiento y pueda tener la opción de poder llamarme", aseguró.

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El regreso de Cuadrado se da en un contexto complejo, marcado por lesiones recientes y falta de continuidad. De hecho, no estuvo en las últimas convocatorias de la tricolor en las Eliminatorias ni amistosos. Solo estas semanas determinarán si Lorenzo cambiará su pensamiento y lo incluirá en el grupo que representará al país en la Copa del Mundo.

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