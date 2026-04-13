Pese al gran nivel de Luis Díaz, FC Bayern planea llevarle competencia desde la Premier

Con el paso de los meses, Luis Díaz se convirtió en uno de los pilares más importantes del esquema táctico del belga Vicent Kompany en el FC Bayern y esto gracias al impresionante nivel del guajiro que, semana tras semana, termina siendo una de las principales figuras del equipo.

Sin embargo, pese a eso, el club puso sobre la mesa la posibilidad de sumar a alguien que le compita cara a cara al volante colombiano, esto no como ‘rival’ si no como intensivo para que no baje su nivel y que el técnico tenga alternativas en caso de que se llegara a lesionar ‘Lucho’, que sería una de las llamadas grandes promesas de la Premier League.

Luis Díaz // Foto: AFP

Este sería el ‘crack’ que llegaría al Bayern a competirle a Luis Díaz

De acuerdo con información revelada por el periodista Florian Plettenberg, de Sky Sports, el cuadro bávaro tendría todo listo para ir a por Anthony Gordon, una de las figuras y grandes promesas en Inglaterra, que milita actualmente en el Newcastle United.

“El FC Bayern Múnich está considerando seriamente un movimiento por Anthony Gordon. El jugador de 25 años es actualmente el candidato preferido para el ala izquierda como suplente y competidor de Luis Díaz. Gordon ha sido informado. Ya han tenido lugar conversaciones concretas, aunque los clubes aún no están en contacto ", dijo.



Un interés que no es casualidad, pues el atacante inglés ha sido uno de los grandes protagonistas de la Premier League en esta temporada. Ha disputado 26 partidos y ha anotado 6 goles y ha dado 2 asistencias, además de ser protagonista en le Champions League con 10 tantos, demostrando su increíble nivel y aporte en la zona de ataque.

Números no tan alejado a lo que ha hecho el guajiro en esta temporada en Alemania a sus 29 años, pues el colombiano logró un gran desempeño en poco tiempo con 23 anotaciones y 15 asistencia, siendo figura, incluso, frente al Real Madrid.