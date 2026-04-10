Excompañero de Luis Díaz se retira del fútbol al finalizar esta temporada

Se cierra el ciclo de uno de los defensoreas más importantes de los últimos años de la Premier League y que fue compañero del colombiano Luis Díaz. Se trata del lateral escocés Andy Robertson, quien abandonará el Liverpool a final de temporada, cuando acabe su contrato actual.

Desde su llegada en el 2021, el guajiro compartió camerino con el escocés y fueron habituales titulares bajo la dirección técnica de Jürgen Klopp. En ese periodo conquistaron dos Copa de la Liga, una FA Cup, una Premier League y una Community Shield.

Luis Díaz y Robertson cuando jugaban juntos en Liverpool Foto: AFP

Estadísticas y palmarés de Robertson

Andy Robertson, de 32 años, ha pasado nueve temporadas en el Liverpool en las que lo ha ganado todo, incluidas dos Premier League y una Champions League.

El internacional escocés llegó al Liverpool en el verano de 2017 procedente del Hull City a cambio de 9 millones de euros y desde entonces ha disputado 270 partidos con los ‘Reds’, convirtiéndose en pieza clave de los éxitos del Liverpool en la última década.



Este último curso, sin embargo, había perdido peso en el equipo tras la llegada en verano de Mills Kerkez.

“Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool, que ha formado parte de mi vida y de mi familia durante los últimos nueve años, pero para mí, los jugadores se van, otra gente se va, pero el club y los aficionados siguen aquí”, dijo Robertson en un mensaje de despedida.

“He vivido nueve años maravillosos, he tenido oportunidades para irme, pero no lo hice, porque es muy difícil irse de aquí. No cambiaría eso por nada del mundo, pero el fútbol sigue, y sé que era importante para mí pasar página. Vaya a dónde vaya, siempre recordaré estos increíbles años aquí”.

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Robertson tiene por delante siete jornadas de Premier League y la vuelta de Champions League contra el París Saint Germain para despedirse de Anfield.