En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Excompañero de Luis Díaz se retira del fútbol al finalizar esta temporada

Excompañero de Luis Díaz se retira del fútbol al finalizar esta temporada

En el tiempo que compartieron en el club ganaron cinco títulos a nivel local. Aquí los detalles y estadísticas de este reconocido defensor que cuelga los guayos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad