En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Santiago Castrillón
Air Canada
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Ídolo del Liverpool no seguirá con el equipo: "No tengo suficientes palabras"

Ídolo del Liverpool no seguirá con el equipo: "No tengo suficientes palabras"

A través de una publicación en sus redes sociales, el club inglés confirmó el fin de un ciclo de uno de los futbolistas más importantes de los últimos años.

Publicidad

Publicidad

Publicidad