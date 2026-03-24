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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Nacional se pronuncia sobre presunto caso de abuso sexual de uno de sus futbolistas

Atlético Nacional se pronuncia sobre presunto caso de abuso sexual de uno de sus futbolistas

El futbolista fue apartado del equipo mientras avanza la investigación a la espera de que los protocolos den una decisión final en torno a este delicado caso.

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