Atlético Nacional se pronuncia sobre presunto caso de abuso sexual de uno de sus futbolistas

Luego de conocerse la denuncia de una joven de 19 años contra Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual el pasado 15 de marzo cuando salieron, el club se pronunció a través de un comunicado sobre esta delicada situación.

“Atlético Nacional se dirige a la opinión pública en relación con la denuncia interpuesta contra el jugador Nicolás Rodríguez Calderón. Como institución, expresamos nuestra solidaridad con la persona que ha presentado la denuncia. Rechazamos de manera categórica cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana, principios que orientan nuestro actuar y que están por encima de cualquier interés deportivo”, indicaron.

Rodríguez -que llegó al club a inicios de este 2026- quedó apartado del equipo profesional mientras avanza la respectiva investigación y así tomar las decisiones que sean necesarias en este caso. En su relato, la joven aseguró que el futbolista algo tenía su bebida y perdió el conocimiento en donde se habría dado el abuso por parte de un amigo y él.

Nicolás Rodríguez Foto: Atlético Nacional

“Yo no quería que eso pasara. Yo podía estar ebria, pero soy consciente de lo que hago. Yo sabía que no quería y aun así pasó”, dijo. A lo que, según el abogado de la víctima, afirmó: “Contamos como evidencias con conversaciones que dan cuenta de ello, y, adicionalmente, con exámenes clínicos que validan esta información”.



Por su parte, Atlético Nacional informó que, ante este tipo de situaciones, se activaron los protocolos internos necesarios en pro a las víctimas y que corresponda a la imagen de la institución.

“Al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la imparcialidad que debe regir este tipo de situaciones. De manera paralela, y de conformidad con nuestro reglamento interno de trabajo, el club ha activado los protocolos internos correspondientes, con responsabilidad y transparencia. Mientras avanzan las investigaciones, el jugador no hará parte de las actividades del equipo profesional”, puntualizaron.