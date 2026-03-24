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Blu Radio  / Judicial  / Esta es la denuncia contra el futbolista Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual

Esta es la denuncia contra el futbolista Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual

El abogado de la víctima, Francisco Bernate, aseguró que el caso cuenta con elementos probatorios que respaldan la denuncia.

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