Una denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación contra el futbolista Nicolás Rodríguez, integrante del club Atlético Nacional, por presuntos delitos relacionados con acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. La denuncia fue interpuesta por la joven Chenoa Cortés Rivera, de 19 años, quien relató que los hechos habrían ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro.

Según el testimonio consignado en la denuncia, la joven aceptó una invitación que le habría hecho un amigo del jugador a través de la red social Instagram. De acuerdo con su relato, inicialmente compartieron en una discoteca en Medellín y posteriormente, sobre las 3:00 a. m., se desplazaron hacia Rionegro en un vehículo junto a cuatro hombres, entre ellos el futbolista.

En la denuncia, la joven explicó cómo se produjo la invitación y el traslado. “Un amigo de Nicolás dijo que si yo iba a subir con ellos a Rionegro para parchar un rato, y luego ellos me regresaban a mi casa, pero me dijeron que iban a invitar más mujeres. Yo les digo que debo estar en la casa temprano, pero que sí iba a ir con ellos. Luego se hizo más tarde, eran las 3:00 a. m. Nicolás me dijo: ‘vamos’. Los que íbamos eran Nicolás, el primo de Nicolás, Cristian y otro que no sé el nombre; ellos cuatro y yo”, se lee en el documento.

La denunciante relató que, una vez en el lugar, habría continuado consumiendo bebidas alcohólicas y que posteriormente comenzó a experimentar dificultades para ver y moverse. En su declaración señaló: “Yo tenía la vista como tapada, yo solo sentía que estaba sentada, pero no podía verlos. Cogí un cojín y lo tenía abrazado. Me llega un mensaje donde decía que no te da, y un signo de interrogación”.



Esta es la denuncia contra el futbolista Nicolás Rodríguez por presunto abuso sexual

Según el relato de la joven, después de ese momento se quedó dormida y asegura haber perdido el control de su cuerpo. La denunciante sostiene que, durante ese periodo, se habría presentado el presunto abuso por parte del jugador y otro hombre. “Yo no quería que eso pasara. Yo podía estar ebria, pero soy consciente de lo que hago. Yo sabía que no quería y aun así pasó”, afirmó en su declaración.

El abogado de la víctima, Francisco Bernate, aseguró que el caso cuenta con elementos probatorios que respaldan la denuncia. “Presuntamente, se habrían realizado actos de contenido sexual en contra, por supuesto, de su voluntad, y nosotros contamos como evidencias con conversaciones que dan cuenta de ello, y adicionalmente con exámenes clínicos que validan esta información”, explicó.

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El jurista también indicó que, tras conocerse los hechos, la víctima habría sido contactada por personas cercanas al entorno del futbolista. “Una vez se han conocido estos hechos, la víctima ha sido contactada por personas que serían cercanas al círculo del jugador, quienes le manifiestan querer resolver esto, querer darle un manejo a esto, situación que es extremadamente grave”, afirmó.

Asimismo, el abogado Bernate confirmó que la joven fue valorada por las autoridades médicas desde el mismo día de los hechos. “Desde el mismo quince de marzo, la víctima fue debidamente valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, que ya ha presentado importantes conclusiones sobre ello. El caso está en la Fiscalía General de la Nación, y lo que esperamos es que haya justicia frente a quienes presuntamente perpetraron estos atentados contra la dignidad de una mujer”, agregó.

En paralelo a la investigación judicial, se conoció que el futbolista Nicolás Rodríguez será separado del plantel profesional de Atlético Nacional mientras avanzan las indagaciones por la denuncia en su contra por presunto acceso carnal sin consentimiento.