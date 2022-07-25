En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bombardeo contra ELN
Eva Ferrer
Luis Díaz
Las 48 mujeres
Alejandro Ordóñez
Presupuesto 2027

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Newcastle

Newcastle

Juan Manuel Rengifo (1).jpg
Fútbol Colombiano

Importante club de la Premier League estaría interesado en Juan Manuel Rengifo

Luis Diaz
Fútbol

Pese al gran nivel de Luis Díaz, FC Bayern planea llevarle competencia desde la Premier

Lamine Yamal y Raphina en goleada de Barcelona a Newcastle
Fútbol Colombiano

El Barcelona de Flick aplastó al Newcastle y selló clasificación en Champions League

Julián Álvarez con Atlético de Madrid
Fútbol

Atlético y Bayern se acercan a cuartos de Champions, Barcelona se salva y Galatasaray sorprende

Newcastle
Fútbol

Newcastle apabulla al Qarabag y se acerca a octavos de la Champions League

Manchester City
Fútbol

Manchester City se acerca a la final de la Copa de la Liga tras derrotar al Newcastle

Dorgu celebra gol con el Manchester United
Fútbol

Manchester United triunfa en el 'Boxing Day' ante el Newcastle con golazo de volea

Tino Asprilla tendrá un homenaje inolvidable con el Newcastle por un triplete histórico
Fútbol

Como un rey: el homenaje que tendrá Tino Asprilla con Newcastle por un triplete histórico

Newcastle United vs Atletico Madrid_AFP.jpg
Fútbol

Este es el club de fútbol más rico del mundo en el que jugadores no quieren estar

Así es el nuevo y lujoso bus del Newcastle_x.jpg
Fútbol

Así es el nuevo y lujoso bus del Newcastle: tiene hasta cocina incluida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad