Importante club de la Premier League estaría interesado en Juan Manuel Rengifo

Con apenas 21 años, Juan Manuel Rengifo se ha convertido en uno de los futbolistas colombianos más llamativos y con mayor proyección. En Atlético Nacional -su equipo actual- ha demostrado todo su talento y, en corto tiempo, cómo ha sido determinante en todas las competencias que ha disputado con el cuadro verdolaga.

Pero tras su convocatoria con la Selección Colombia, el interés por el volante verdolaga se disparó y desde Europa siguen de cerca la posibilidad de hacer una oferta por él en el próximo mercado de fichajes, entre esos, uno importante de la Premier League.

Juan Manuel Rengifo // Foto: Dimayor

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El club de la Premier League que quiere a Juan Manuel Rengifo

De acuerdo el portal especializado Teamtalk, Newcastle United estaría cerca de hacer una oferta por el colombiano, incluso, ha tenido a parte de su equipo de ojeadores siguiéndolo de cerca y asistiendo a partidos de Atlético Nacional para analizar a profundidad su nivel, antes de sumarlo de manera oficial.

“Fuentes cercanas al club han confirmado que los ojeadores de ambos equipos se han mostrado impresionados por el rendimiento del colombiano esta temporada, y que Bournemouth, Brentford y Crystal Palace también están siguiendo de cerca su evolución como parte de su labor de captación de talentos en Sudamérica”, informaron.



Además, revelaron que el interés también está sobre Néider Parra y Samuel Velásquez, quienes que han demostrado también un gran talento, que, según el portal, se adaptaría perfecto al Newcastle United y los otros clubes mencionados.

“El interés por Rengifo, Parra y Velásquez pone de manifiesto la creciente atención que los clubes de la Premier League están prestando al reclutamiento de jugadores sudamericanos, ya que buscan identificar a las mejores promesas antes de que su valor de mercado se dispare”, añadieron.

Jugador del Newcastle vs. Athletic Bilbao en Champions. Foto: X Champions League.

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Los números de Juan Manuel Rengifo

En apenas dos años, Rengifo ha dado un salto en su carrera profesional desde que debutó en 2025 con la camiseta verdolaga, conquistando, hasta ahora, la Copa BetPlay con este equipo.

Ha disputado 58 partidos y ha anotado 11 goles, demostrando fuertemente su talento hasta llegar a la Selección Colombia, que, en pocos minutos, enamoró a más de uno y terminó poniendo su nombre en el radar internacional.