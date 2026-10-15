Millonarios se vería afectado en Liga BetPlay por problema en El Campín

La cancelación del duelo entre Millonarios y Once Caldas no solo tendría consecuencias en el calendario de la Liga BetPlay, sino que también podría generar una importante afectación deportiva para el cuadro embajador, más allá del impacto económico que representa la suspensión del compromiso.

De acuerdo con el periodista Juan Felipe Cadavid, Once Caldas demandaría el partido y solicitaría que los tres puntos le sean otorgados desde el escritorio, argumentando que el encuentro debía ser garantizado tanto por el equipo local como por las autoridades de Bogotá. Según esta posición, ambas partes habrían incumplido con las condiciones necesarias para que el compromiso pudiera disputarse con normalidad.

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Si esta petición prospera, Millonarios podría recibir una derrota administrativa por 3-0, resultado que complicaría considerablemente su panorama en el cierre de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El conjunto albiazul tendría que afrontar las últimas jornadas con mayor presión, especialmente si los resultados de sus rivales directos no lo favorecen en la pelea por un lugar entre los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Millonarios vs. Once Caldas // Fotos: X @MillosFCoficial @oncecaldas

La situación, en cambio, representaría un beneficio importante para Once Caldas, que actualmente lucha por acercarse al grupo de equipos que disputarán la siguiente fase del campeonato y necesita sumar puntos para mantener sus aspiraciones.



Aunque ya se conoció una nueva fecha para disputar el encuentro, una eventual decisión a favor del equipo de Manizales cambiaría por completo el escenario y aumentaría la presión sobre Sencia, empresa encargada de la administración de El Campín, debido al estado de la gramilla y a las condiciones que llevaron a la suspensión del partido.

Este tipo de decisiones no sería un precedente nuevo en el fútbol colombiano. En 2024, por ejemplo, un partido entre Atlético Nacional y Junior terminó con los tres puntos para el conjunto barranquillero después de los graves incidentes registrados en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.