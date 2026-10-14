En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papa León XIV
Protesta en Colombia
Eva Ferrer
El Campín
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Por problema en Bogotá, final de la Liga BetPlay podría no ser transmitida

Por problema en Bogotá, final de la Liga BetPlay podría no ser transmitida

Los problemas de la gramilla de El Campín podrían terminar afectando toda la Liga BetPlay, de acuerdo con una advertencia hecha por el presidente Carlos Mario Zuluaga.

Liga BetPlay (1).jpg
Liga BetPlay //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La polémica en Bogotá a raíz del estado de la cancha de El Campín sigue causando problemas, dice el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, por el calendario de la Liga BetPlay ante la incertidumbre por los partidos que tendrán que disputar Millonarios y Santa Fe en las próximas semanas.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Dijo que la posibilidad de que se alargue la liga sí podría llegar a suceder si no encuentran la manera de que el calendario se encuentre al día, pero el gran problema de que llegue hasta enero es que no cumple el contrato de tv, por eso, la final no podría ser transmitida y sería completamente en directo.

Liga BetPlay.jpg
Liga BetPlay //
Foto: AFP

Últimas noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.jpg
EN VIVO
Fútbol Colombiano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: EN VIVO, online y gratis HOY la Copa BetPlay 2026

Eduardo Méndez, presidente Santa Fe
Fútbol Colombiano

La prioridad de Santa Fe es que ningún jugador se lesione en El Campín: Eduardo Méndez

Publicidad

"No quiero llegar a extremos, pero que vayamos hasta enero nos obligaría a terminar el FPC sin TV. Definitivamente no vamos a poder terminar como teníamos programado, incluso podríamos ir hasta enero con este problema del Campin que nos obliga a mover partidos", dijo el presidente en Zona Libre de Humo, advirtiendo que la Liga BetPlay estaría en riesgo si no se llega al punto final del calendario establecido inicialmente.

El otro problema va de la mano con la capacidad, pues aunque Bogotá tenga el estadio de Techo como alternativa para disputarse partidos de manera profesional, tanto Santa Fe y Millonarios tienen abonados de más de 15.000 y este recinto no cumple con esa demanda de hinchas que solo tiene la potestad el coloso de la 57.

"Santa Fe y Millonarios tienen más de 15 mil abonos vendidos y eso hace imposible que juguemos en Techo. Vamos a tener muchos inconvenientes a futuro, hay 7 conciertos programados hasta terminar el año", añadió.

Relacionados

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad