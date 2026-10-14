Por problema en Bogotá, final de la Liga BetPlay podría no ser transmitida

La polémica en Bogotá a raíz del estado de la cancha de El Campín sigue causando problemas, dice el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, por el calendario de la Liga BetPlay ante la incertidumbre por los partidos que tendrán que disputar Millonarios y Santa Fe en las próximas semanas.

Dijo que la posibilidad de que se alargue la liga sí podría llegar a suceder si no encuentran la manera de que el calendario se encuentre al día, pero el gran problema de que llegue hasta enero es que no cumple el contrato de tv, por eso, la final no podría ser transmitida y sería completamente en directo.

Liga BetPlay // Foto: AFP

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"No quiero llegar a extremos, pero que vayamos hasta enero nos obligaría a terminar el FPC sin TV. Definitivamente no vamos a poder terminar como teníamos programado, incluso podríamos ir hasta enero con este problema del Campin que nos obliga a mover partidos", dijo el presidente en Zona Libre de Humo, advirtiendo que la Liga BetPlay estaría en riesgo si no se llega al punto final del calendario establecido inicialmente.

El otro problema va de la mano con la capacidad, pues aunque Bogotá tenga el estadio de Techo como alternativa para disputarse partidos de manera profesional, tanto Santa Fe y Millonarios tienen abonados de más de 15.000 y este recinto no cumple con esa demanda de hinchas que solo tiene la potestad el coloso de la 57.



"Santa Fe y Millonarios tienen más de 15 mil abonos vendidos y eso hace imposible que juguemos en Techo. Vamos a tener muchos inconvenientes a futuro, hay 7 conciertos programados hasta terminar el año", añadió.