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Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

El cuadro embajador regresa a El Campín para ponerse al día en el calendario ante Once Caldas para sumar puntos y acercarse a la clasificación de cuadrangulares.

Millonarios vs. Once Caldas.jpg
Millonarios vs. Once Caldas //
Fotos: X @MillosFCoficial @oncecaldas
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Luego de los conciertos de BTS en Bogotá, el fútbol regresa al estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, con Millonarios y Once Caldas, que se enfrentan por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II. Duelo que estaba aplazado y se pone al día en el calendario para ambos equipos.

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Ante su gente, los embajadores esperan sumar tres puntos que le acerquen a los cuadrangulares finales y seguir escalando posiciones en el todos contra todos de la primera división del fútbol profesional colombiano y no poner en riesgo la lucha por la estrella de Navidad.

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Vea aquí EN VIVO Millonarios HOY vs. Once Caldas por la Liga BetPlay

A través de la señal de YouTube de Blu Radio, el equipo de Blog Deportivo traerá todas las emociones de este compromiso de la mano de todo un equipo de expertos que estarán detrás de cada jugada que se lleve a cabo en El Campín de Bogotá.

¿A qué hora juega millos hoy vs. Once Caldas por la Liga BetPlay?

El duelo entre embajadores y blancos será a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana) de este martes, 13 de octubre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Las bajas de Millonarios

El cuadro dirigido por Alberto Gamero enfrenta este partido con las ausencias de Jorge Arias, Jhomier Guerrero, Carlos Sarabia, Mateo García y Rodrigo Contreras que se encuentran en readaptación física tras algunas lesiones que se han presentado en el equipo.

Hinchas de Millonarios.jpg
Foto: Millonarios

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Posibles alineaciones Millonarios vs. Once Caldas

  • Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Leonai Souza, Rodrigo Ureña, Mackalister Silva; Juan Guillermo Cuadrado, Andrey Estupiñán y Leonardo Castro.
  • Once Caldas: Joan Parra; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Daniel Londoño, Juan Patiño; Juan Nieto, Jáder Quiñones, Andrés Roa; Michael Barrios, Jefry Zapata y Felipe Gómez.
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