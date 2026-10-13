Millonarios vs. Once Caldas EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

Luego de los conciertos de BTS en Bogotá, el fútbol regresa al estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, con Millonarios y Once Caldas, que se enfrentan por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II. Duelo que estaba aplazado y se pone al día en el calendario para ambos equipos.

Ante su gente, los embajadores esperan sumar tres puntos que le acerquen a los cuadrangulares finales y seguir escalando posiciones en el todos contra todos de la primera división del fútbol profesional colombiano y no poner en riesgo la lucha por la estrella de Navidad.

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Vea aquí EN VIVO Millonarios HOY vs. Once Caldas por la Liga BetPlay

A través de la señal de YouTube de Blu Radio, el equipo de Blog Deportivo traerá todas las emociones de este compromiso de la mano de todo un equipo de expertos que estarán detrás de cada jugada que se lleve a cabo en El Campín de Bogotá.

¿A qué hora juega millos hoy vs. Once Caldas por la Liga BetPlay?

El duelo entre embajadores y blancos será a partir de las 8:30 de la noche (hora colombiana) de este martes, 13 de octubre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.



Las bajas de Millonarios

El cuadro dirigido por Alberto Gamero enfrenta este partido con las ausencias de Jorge Arias, Jhomier Guerrero, Carlos Sarabia, Mateo García y Rodrigo Contreras que se encuentran en readaptación física tras algunas lesiones que se han presentado en el equipo.

Foto: Millonarios

Posibles alineaciones Millonarios vs. Once Caldas