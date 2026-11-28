La lucha por llegar a la final de la Liga BetPlay II-2026 sigue abierta en el Grupo A. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional igualaron 1-1 en el estadio El Campín, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales, un resultado que dejó al conjunto antioqueño en el liderato, pero redujo su margen frente a los demás equipos de la zona.

Con este empate, los cardenales llegaron a cuatro puntos y quedaron a una unidad de Nacional, que suma cinco. Además, el resultado mantiene las posibilidades de Independiente Medellín y Once Caldas, que todavía tienen compromisos pendientes y pueden modificar la clasificación.

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El encuentro comenzó con dos equipos que buscaban imponer sus condiciones. Nacional intentó tomar la iniciativa, mientras Santa Fe procuró aprovechar las oportunidades para hacer daño en campo contrario. La diferencia en el marcador llegó en los últimos minutos de la primera parte, después de una acción que tuvo que ser revisada por el VAR.

El árbitro sancionó una pena máxima por una mano de Helibelton Palacios dentro del área. Alfredo Morelos se encargó del cobro y, al minuto 44, venció al arquero rival para poner el 1-0 a favor del equipo dirigido por Lucas González.



Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional X: @nacionaloficial

Sin embargo, la ventaja verdolaga no se mantuvo durante todo el compromiso. Santa Fe regresó para el segundo tiempo con la intención de cambiar el resultado y encontró su recompensa al minuto 59. Emerson Rivaldo Rodríguez conectó un remate cruzado que superó a Franco Armani y estableció la igualdad en El Campín.

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Después del gol, Nacional buscó nuevamente ponerse arriba, pero no consiguió concretar sus aproximaciones. Los locales también intentaron encontrar una segunda anotación, aunque ninguno logró romper el empate.

Así quedó el Grupo A de los cuadrangulares

La igualdad dejó a Atlético Nacional con cinco puntos e Independiente Santa Fe con cuatro. El panorama puede cambiar con el partido entre Independiente Medellín y Once Caldas: el Poderoso tiene tres unidades y podría alcanzar a Santa Fe si consigue la victoria, mientras que el equipo de Manizales necesita sumar después de acumular un punto.

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Por ahora, la clasificación del Grupo A está de la siguiente manera:



Atlético Nacional: 5 puntos.

5 puntos. Independiente Santa Fe: 4 puntos.

4 puntos. Independiente Medellín: 3 puntos.

3 puntos. Once Caldas: 1 punto.

A este panorama se suma una ventaja deportiva para Nacional: el punto invisible, obtenido por terminar primero en la fase de todos contra todos. Este beneficio funciona como criterio de desempate si dos equipos terminan igualados en puntos al cierre de los cuadrangulares.