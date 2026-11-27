Toma fuerza una inminente venta del cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) a un inversor que, hasta ahora, era ánonimo. Sin embargo, Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo y Gol Caracol, reveló que el interesado en la compra sería la estrella Ryan Castro al lado de su amigo J Balvin, ambos cantantes paisas.

La negociación, que involucraría también a otros empresarios, estaría prácticamente cerrada y solo faltaría la firma de los documentos en una notaría para concretar el acuerdo, según información revelada en Blog Deportivo de Blu Radio.

Publicidad

"Como me lo contaron, que había interés para que lo comprara Ryan Castro (...) El caso concreto del nombre que a mí me revelaron que es el de Bryan David Castro. Estaban hablando de un porcentaje equivalente por ahí a un 30 % o 40% del valor global, que él no quería todo el equipo, sino que quería hacer una especie de 'natillera', como llaman en Medellín, que fueran varios los empresarios. Que ellos son muy

La información coincide con una publicación del periódico El Colombiano, que mencionó los nombres de J Balvin, Ryan Castro y DJ Pope como parte del grupo que estaría detrás de la posible adquisición del Poderoso de la Montaña.



Incluso, JJ utilizó una expresión muy característica de Antioquia para describir el modelo de adquisición: una "natillera", es decir, un grupo de personas que reúne recursos para alcanzar un objetivo común.

J Balvin y Ryan Castro // Foto: suministrada

En ese sentido, Ryan Castro tendría una participación estimada entre el 30 % y el 40 % del valor global de la operación, de acuerdo con la información conocida por uno de los comunicadores. Sin embargo, este porcentaje no ha sido confirmado oficialmente por los posibles compradores ni por los actuales propietarios del DIM.

Publicidad

La cercanía entre los involucrados también sería un factor importante. Los nombres que han trascendido estarían relacionados por su amistad, su vínculo con Medellín y su afinidad con el equipo.

Otro de los datos que llamó la atención fue el posible valor de la negociación, se mencionó que el precio de venta del Independiente Medellín estaría rondando los 50 millones de dólares.

Publicidad

"En la notaría debe firmar como Bryan David Castro Sosa. Y en la notaría no puede firmar como Ryan Castro", comentaron.

Por ahora, la pregunta que se hacen los hinchas del Poderoso es si finalmente se concretará el negocio que pondría a dos de las mayores figuras de la música urbana colombiana al frente de un proyecto empresarial alrededor del equipo de sus amores.

De darse se unen a la lista de inversores que llegan al fútbol colombiano, como pasó con Ryan Reynolds con Internacional de Bogotá; Carlos Vives y Rigoberto Urán con Fortaleza; Blessd y su manager, Dimelo Jara, con Deportivo Pereira y ahora ellos.