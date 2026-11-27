Barranquilla está entre las ciudades candidatas para recibir la final de la Copa Libertadores 2027. La capital del Atlántico buscará convertirse en sede de uno de los partidos más importantes del fútbol sudamericano, en una elección que estará a cargo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La candidatura de Barranquilla ya fue confirmada y corresponde a la edición de 2027, contrario a lo que inicialmente se contemplaba sobre una posible postulación para 2028. De esta manera, Colombia tendrá una ciudad en la disputa por organizar la definición del principal torneo de clubes del continente.

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¿Qué ciudades podrían recibir la final de la Copa Libertadores en 2027?

Sin embargo, Barranquilla no es la única aspirante. Las otras ciudades candidatas que aparecen en la disputa son Río de Janeiro y La Plata, en Argentina, además de Asunción, en Paraguay.

La elección de la sede se realizará mediante una votación en el Consejo de la Conmebol. Aunque todavía no se ha definido cuándo se llevará a cabo la reunión, se espera que en enero el organismo pueda convocar un nuevo consejo para tomar la decisión.

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En ese encuentro también podrían definirse las sedes de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027. Por ahora, Barranquilla mantiene su aspiración de recibir la final del torneo continental y convertirse nuevamente en escenario de un evento futbolístico internacional, tras haber albergado la final de la Copa Sudamericana este año, en la que Boca Juniors venció a Atlético Mineiro.