Bogotá está lista para vivir una final adelantada del fútbol profesional colombiano en la noche de este viernes, 27 de noviembre, cuando Millonario reciba a América de Cali por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

El coloso de la 57 de tiñará de azul para palpitar este duelo entre embajadores y escarlatas. El que gane tendrá mayores posibilidades de alcanzar la gran final, por lo que ninguno de los dos querrá dejar pasar la oportunidad de irse arriba en la tabla de posiciones para luchar la anhelada estrella de Navidad.

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Alberto Gamero cuenta con la experiencia para superar este tipo de partidos y más con un equipo que ha venido de menos a menos en los últimos partidos que ha disputado; sin embargo, David González ha demostrado que sabe cómo manejar a los escarlatas para ilusionar a miles de hinchas en la sultana del Valle.

Millonarios vs. América de Cali // Fotos: X @MillosFCoficial y @AmericadeCali

Millonarios vs. América de Cali EN VIVO: vea online y gratis

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá todas las emociones de este duelo entre embajadores y escarlatas. Todo a través de la señal de 89.9 FM y el canal EN VIVO de YouTube con todo un equipo de expertos para analizar los 90 minutos.



¿A qué hora juega Millonarios HOY vs. América de Cali?

Este duelo entre Millonarios y América de Cali HOY viernes, 27 de noviembre, se encuentra programado a partir de las 8:30 de la noche. El duelo se llevará a cabo en el estadio El Campín.

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Posibles alineaciones de Millonarios y América de Cali