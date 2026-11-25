Tras la eliminación de la Copa BetPlay, creció la presión sobre Atlético Nacional bajo Lucas Gónzalez para lograr buenos resultados en este segundo semestre y, en especial, luego de otro empate contra Once Caldas en la primera fecha de estos cuadrangulares finales que ha generado criticas de la hincha en contra del técnico bogotano.

Por eso, este choque frente a Deportivo Independiente Medellín (DIM) será crucial y casi obligatorio de ganar tras los tres puntos que obtuvo el cuadro poderoso en la primera fecha vs. Santa Fe, pues con seis puntos se iría arriba y se acerca más a una posible final.

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Este clásico paisa Atlético Nacional vs. Medellín promete estar cargado de emocionados debido a estos factores determinantes en ambos equipos para poder lograr los objetivos en este semestre y poder bordar esa anhelada estrella de Navidad en diciembre.

Once Caldas contra Nacional. Foto: Dimayor

Nacional vs. Medellín EN VIVO HOY: online y gratis la Liga BetPlay

De la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, los hinchas verdes y rojos podrán seguir EN VIVO, online y gratis esta nueva edición del clásico paisa por la Liga BetPlay. Tanto por la señal de 89.9 FM como por el canal de YouTube estará todo el cubrimiento de este partido.



¿A qué hora juega Atlético Nacional HOY vs. DIM?

Este duelo entre Nacional y Medellín está programado a partir de las 8:30 de la noche de este miércoles, 25 de noviembre. El partido se desarrollará en el estadio Atanasio Girardot de la capital de Antioquia.

Atlético Nacional vs. DIM gana en copa // Foto: X @nacionaloficial

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Posibles alineaciones de Nacional y Medellín