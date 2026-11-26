Luego de más de 18 horas de incertidumbre y pánico que paralizaron al centro comercial Éxito de Cartagena, el alcalde mayor de la ciudad, Dumek Turbay Paz, entregó detalles fundamentales sobre el operativo de rescate y la naturaleza del grupo delincuencial que mantuvo retenidas a más de 80 personas. Frente a las dudas suscitadas tras las primeras audiencias judiciales y las declaraciones de familiares de uno de los implicados, el mandatario ratificó de manera categórica la responsabilidad de Jaider Muñetón Zapata, abatido durante la incursión de las fuerzas especiales de la Policía Nacional.

El origen del asalto y la falla en el plan inicial

De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la Alcaldía Mayor, la emergencia no comenzó como una acción premeditada de secuestro masivo, sino como un intento de hurto a un vehículo de valores. Los asaltantes llegaron aproximadamente 20 minutos tarde al punto de recaudo, encontrándose con que la operación del transporte de dinero ya había concluido y chocando de inmediato con la rápida intervención de la patrulla del cuadrante de la Policía.

Publicidad

Sobre este desacierto táctico que desató la toma del establecimiento, el alcalde Turbay relató: "Ellos fallan en la hora. Ellos no tenían la hora precisa cuando llegan el carro valores, ya ha hecho la operación que hacía todos los días y cuando pues en palabras nuestras se van en blanco en su propósito y en su plan, pues tampoco contaban con que la reacción del cuadrante iba a ser tan rápida. Ellos se encuentran atrapados... y lo único que les corresponde y les queda es huir hacia el interior del centro comercial del almacén Éxito".

"Estamos 100 % seguros que Muñetón sí era el jefe"

Ante los interrogantes sobre si Jaider Muñetón Zapata era un rehén confundido o parte activa de la banda, el alcalde Turbay despejó cualquier duda al sostener que los testimonios de los ciudadanos retenidos y los análisis de seguridad confirman que lideraba la incursión.



"100% seguros. Es que yo ayer he dicho y lo voy a decir hoy, o sea, no podemos hablar de Javier Muñetón como un antecedente o como un delincuente reconocido. No sabemos, solo sabíamos que habían unas personas que cometieron o desarrollaron esa acción criminal y había una persona, mira, los retenidos decían, lo describían de esta manera, el jefe de los que está dentro está de negro, tiene un chaleco de policía, un casco con la bandera de Colombia, un celular arriba del casco, es blanco, habla paisa", afirmó el mandatario. Asimismo, confirmó que en medio del intercambio de disparos en la puerta principal del almacén, un oficial del grupo COPET de la Policía resultó herido en un brazo por impactos atribuidos a Muñetón.

De un atraco fallido a "rateros de poca monta"

Durante el prolongado cautiverio, los asaltantes incurrieron en conductas atípicas dentro del hipermercado. Consumieron licores de alta gama como whisky Macallan y Sello Azul, comieron pollo frito de la cadena Frisby y se cambiaron con prendas de vestir del almacén, dejando en algunos casos las etiquetas de inventario.

Publicidad

El alcalde calificó a los delincuentes con el término popular "mapuchines" (asaltantes de poca categoría) y descartó vínculos con estructuras terroristas o grupos armados organizados: "ya todo lo que ha sucedido que terminó siendo un poquito chistoso el hecho de que se comieran todos los pollos Frisby, que se tomaran todos los licores de más alto valor, que se cambiaran de ropa algunos... hay tantas cosas que han ocurrido que al final denotan que no eran una organización criminal, sino unas personas que creyeron que podían ganarse una plata muy rápidamente en una acción criminal. Hoy la tranquilidad que tenemos es... que eran unos, como decimos nosotros acá, unos rateros de poca monta que pretendían pues resolver el diciembre".

Para mantener el control del establecimiento, los delincuentes utilizaron armas traumáticas y simulación de cargas explosivas falsas. Desde los propios equipos de cómputo del almacén Éxito, redactaron e imprimieron un panfleto exigiendo la suma de 7.000 millones de pesos, dos vehículos blindados y la vía despejada hacia Barranquilla para su escape.

Publicidad

Al evaluar esta estrategia, Turbay señaló: "cuando te dicen que necesitan 7,000 millones de pesos, dos carros polarizados, la vía hacia Barranquilla totalmente despejada para huir, o sea, ya tú estás entendiendo de que nada es posible... lo que necesitaban era ganar tiempo, hacerse ver como una organización poderosa". El despliegue de las fuerzas especiales culminó con el rescate sanos y salvos de todos los rehenes, la muerte de Muñetón y la captura de Camilo Torres y John Albeiro Mejía, procedentes del barrio Manrique de Medellín, mientras la Policía mantiene abiertas las investigaciones para dar con el paradero de al menos un cómplice adicional.