El operativo de rescate desplegado para poner fin a una angustiosa toma de rehenes de más de 17 horas en el almacén Éxito de Cartagena estuvo marcado no solo por la intervención de las fuerzas especiales, sino también por un episodio de confusión en el que víctimas inocentes terminaron siendo señaladas y tratadas como secuestradores.

Un operativo de rescate marcado por la confusión tras 17 horas de angustia

Durante la madrugada, las fuerzas especiales ejecutaron la operación de liberación tras más de 17 horas de cautiverio. Como parte del protocolo de seguridad aplicado en la intervención, se ordenó que todas las personas presentes permanecieran boca abajo y salieran esposadas para verificar sus identidades.

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Sin embargo, debido a que se encontraban cerca de la entrada principal donde ocurrió la confrontación final, Daniel Díaz Acevedo y Carlos Tapia fueron los primeros en salir escoltados y esposados ante las cámaras de los medios de comunicación. Esta situación provocó que sus fotografías se volvieran virales en redes sociales, donde la opinión pública y las propias autoridades cayeron en la equivocación de vincularlos con la estructura criminal.

Abelardo en Cartagena // Foto: suministrada

De víctima a sospechoso

Daniel Díaz Acevedo, un joven asesor comercial originario de Medellín que se encontraba en Cartagena, vivió momentos de alta tensión al ser confrontado directamente por el presidente, de acuerdo a lo que contó al medio El Colombiano. Díaz Acevedo había ingresado temprano al gimnasio del establecimiento y bajó a la zona de panadería a desayunar cuando se desató la toma de rehenes.



Durante el secuestro, los delincuentes obligaron a Díaz Acevedo a caminar por el lugar repartiendo agua y comida a los demás retenidos. Esta acción, registrada por las cámaras de seguridad del almacén, sumada a su acento paisa, similar al de los secuestradores provenientes de Yarumal y del barrio Manrique de Medellín,, sirvió como detonante para que fuera señalado infundadamente como cómplice.

El presidente Abelardo De La Espriela, en el sitio del rescate, junto a los demás retenidos y a dos de los delincuentes ya identificados. En ese instante, se le cuestionó directamente: "El chico de camisa verde, ¿de dónde eres?". Al responder que era de Medellín, se le acusó: "Yo te vi en las cámaras, vos también tenés algo que ver".

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La reacción de Díaz Acevedo fue de rabia e indignación, respondiendo espontáneamente: "Oigan a este". De inmediato, miembros de las fuerzas especiales lo redujeron de nuevo contra el suelo. Pese al sometimiento físico, el joven exigió el respeto de sus derechos y solicitó que se le practicara el mismo procedimiento de verificación que a los demás rehenes.

Una situación similar afectó a Carlos Tapia, un entrenador físico residente en Cartagena que había asistido temprano al gimnasio del lugar. Cerca de las 8:00 a.m., al salir a comprar pan para su desayuno, fue interceptado por los hombres armados.

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Tapia relató que fue encañonado con un fusil dotado de mira láser y obligado a permanecer boca abajo en el suelo durante una hora aproximadamente. Posteriormente, fue sentado durante cinco horas frente a una puerta en la que los captores habían instalado dos barras de dinamita. Al salir esposado como el hombre calvo de camiseta gris visible cerca de la entrada, su imagen circuló rápidamente en redes sociales, confundiéndolo injustamente con los responsables del delito.

La pesadilla para ambos ciudadanos llegó a su fin únicamente cuando el Gaula y los investigadores forenses adelantaron las comprobaciones correspondientes. El cotejo de huellas dactilares, la revisión de antecedentes y el testimonio unánime de las demás víctimas confirmaron fehacientemente que ni Daniel Díaz Acevedo ni Carlos Tapia tenían vínculo alguno con el secuestro, ratificando su condición de víctimas de este lamentable suceso.

Escuche aquí la entrevista: