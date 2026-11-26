Los dos hombres capturados por el secuestro de 84 personas en el almacén Éxito de Cartagena intentaron pasar desapercibidos entre los rehenes, pero un detalle los delató: olían a licor. Así lo reveló el fiscal del caso, Gustavo Adolfo Vanegas, durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos contra Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, los dos hombres se cambiaron de ropa para confundirse con las personas que mantenían retenidas. Sin embargo, fueron descubiertos e identificados tanto por las autoridades como por los mismos secuestrados, porque, según dijo textualmente el fiscal, «olían a licor».

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Se cambiaron de ropa para camuflarse entre los rehenes

La estrategia de los capturados era mezclarse con los trabajadores y clientes del almacén al momento de la intervención de la fuerza pública. El plan falló cuando las propias víctimas y los uniformados percibieron el olor a alcohol, lo que permitió señalarlos como parte del grupo que mantuvo a las personas secuestradas durante casi 20 horas.

No aceptaron cargos por secuestro agravado

La audiencia comenzó a las 9:30 de la noche y terminó a la 1:40 de la madrugada. La juez Ingrid Elena Reyes legalizó las capturas y la Fiscalía les imputó el delito de secuestro agravado en calidad de coautores. Ambos se declararon inocentes y no aceptaron los cargos.



La juez programó para el lunes la decisión sobre la medida de aseguramiento, es decir, si los envía o no a la cárcel. Argumentó que necesita revisar los testimonios de más de 80 personas secuestradas, recopilados en 178 folios que entregó la Fiscalía, para corroborar lo que presenció cada una de ellas.

El papel de cada capturado, según la Fiscalía

El fiscal sostuvo que el secuestro fue un hecho planeado y no espontáneo. Según la imputación, John Albeiro Mejía Blandón participó en la retención, vigilancia y control de los rehenes, contribuyó a impedir que escaparan y mantuvo las condiciones de sometimiento para presionar el cumplimiento de exigencias económicas y logísticas, bajo la amenaza de causar la muerte a las víctimas.

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Por su parte, Juan Camilo Torres Manco habría participado en la toma armada del establecimiento y en el sometimiento de las personas. En la audiencia también se conoció uno de los mensajes que los secuestradores hicieron llegar durante la retención: «Todos aquí estarán bien y saldrán bien si hacen todo lo que les pedimos y cumplen. Aclaro, tengo explosivos en todas las entradas y personas en todas las puertas».

Exigían 7.000 millones de pesos y usaron armas traumáticas

Según lo relatado en la diligencia, los secuestradores exigían al menos 7.000 millones de pesos a cambio de liberar a los rehenes. Las exigencias y negociaciones las enviaban con las 10 personas que fueron liberando a lo largo del día.

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Además, amenazaron constantemente con detonar explosivos que, según decían, tenían amarrados a los rehenes y en las puertas de ingreso, algo que después no pudo confirmarse. La Fiscalía estableció que usaron una escopeta traumática, dos revólveres traumáticos, dos armas de juguete y explosivos falsos.

Antecedentes de los capturados y el hombre abatido

Los dos capturados son de Medellín, del barrio Manrique. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que ambos tienen anotaciones por tráfico de armas, violencia intrafamiliar y hurto calificado.

En la operación de rescate murió Jaider Humberto Muñetón Zapata, de 51 años y también oriundo de Medellín, señalado como presunto responsable del secuestro. Según el mandatario local, no tenía antecedentes judiciales. Durante el operativo hubo intercambio de disparos y el comandante del Copes resultó herido levemente.

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Su esposa, Indira Lambis, niega que él fuera el cabecilla del grupo y su familia exige que se esclarezcan las circunstancias de su muerte. Sobre el número de participantes, el alcalde explicó que hay versiones distintas entre los rehenes, que hablan de cuatro, cinco o más hombres. Las autoridades confirman tres: dos capturados y un abatido, aunque no descartan que otros hayan huido al momento de la primera reacción de la fuerza pública.

Dos rehenes fueron confundidos con secuestradores

Inicialmente se habló de cuatro capturados, pero dos de ellos eran en realidad rehenes. Uno es Carlos Tapia, un entrenador que fue esposado a la salida del almacén y presentado como secuestrador. El otro es Daniel Díaz Acevedo, quien contó al diario El Colombiano que el presidente de la República lo señaló por error como uno de los delincuentes durante el careo con los capturados.