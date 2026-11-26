Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía, capturados e implicados por toma de Éxito de Cartagena, no aceptaron los cargos imputados por el secuestro de 87 personas durante 16 horas entres el martes y miércoles de esta semana, esto durante la audencia de imputación que se llevó a cabo en la noche del 25 de noviembre.

"No, señora, no acepto. Ok. ¿John Almeiro Mejía Blandón acepta? No, no acepto. Listo", respondieron los dos a la jueza durante la audiencia de imputación. Es importante tener en cuenta que la Fiscalía los acusa del delito de secuestro extorsivo agravado en calidad de coautores por la toma del Éxito de Cartagena durante horas con rehenes en su interior.

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La diligencia estuvo relacionada con la toma del establecimiento comercial, un episodio que generó preocupación por la retención de 87 personas durante aproximadamente 16 horas, entre el martes y el miércoles de esta semana. Los dos hombres fueron capturados y posteriormente presentados ante las autoridades competentes para responder por su presunta participación en los acontecimientos.

Secuestradores en supermercado de Cartagena. Fotos: AFP - captura de video

"El despacho dejará constancia de la no aceptación de cargos por parte de los imputados. Sin embargo, esta diligencia tiene unas consecuencias inherentes. La 1º de ellas es que, a partir de este momento, ustedes, Juan Camilo Torres Banco y John Albeiro Mejía Blandón, queda formalmente vinculado a este proceso penal en calidad de parte, calidad de imputado", indicó la jueza.

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De esta manera, ambos quedaron formalmente vinculados al proceso penal en calidad de imputados. La aclaración de la jueza resulta relevante porque la no aceptación de cargos no significa que el procedimiento judicial se detenga ni que los procesados queden exentos de responder ante la justicia.