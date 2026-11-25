Un hombre de 25 años fue retenido en Bogotá por la Policía, luego de que una verificación de antecedentes permitiera establecer que tenía una notificación roja de Interpol y era requerido por las autoridades judiciales de Argentina por su presunta participación en un violento intento de hurto en la ciudad de Salta.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Germania, en la localidad de Santa Fe, cuando uniformados adscritos al CAI Monserrate adelantaban labores de vigilancia y control. Durante la identificación del ciudadano, los policías consultaron sus antecedentes a través de un dispositivo PDA y encontraron que era buscado internacionalmente.

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De acuerdo con la información de las autoridades argentinas, el hombre es señalado de participar, junto con otro ciudadano de nacionalidad venezolana, en un robo con armas de fuego contra dos personas a quienes habrían citado en una vivienda bajo el engaño de realizar una operación de cambio de divisas.

Según la investigación, una vez las víctimas ingresaron al inmueble, los presuntos responsables las intimidaron con armas de fuego, las redujeron y las ataron para apoderarse de aproximadamente 40.000 dólares. El dinero hurtado equivaldría a cerca de 85 millones de pesos argentinos, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.



Después del robo, los señalados habrían escapado en un vehículo vinculado a una plataforma digital de transporte. Para conseguir la movilización, presuntamente intimidaron al conductor y lo obligaron a trasladarlos.

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El teniente coronel Andrés Melenje, comandante de la Estación de Policía Santa Fe, confirmó que el hombre fue ubicado durante los controles realizados en el sector de Germania y que su requerimiento internacional estaba relacionado con el delito de robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa.

El capturado además registra anotaciones por lesiones personales y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes frente al requerimiento de la justicia argentina.